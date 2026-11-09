Ο Δήμος Μεσσήνης στην Allwyn Marathon Expo 2026 - Με το βλέμμα στον 20ό Μαραθώνιο

Ο Δήμος Μεσσήνης συμμετείχε στην Allwyn Marathon Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), προβάλλοντας τις αθλητικές διοργανώσεις και τις δυνατότητες αθλητικού τουρισμού της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην επετειακή 20ή διοργάνωση του Μαραθωνίου Μεσσήνης το 2027.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής παρουσίας αθλητικών διοργανώσεων της Πελοποννήσου στο περίπτερο 95 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω του Visit Peloponnese, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διοργανωτών για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Στην επίσημη τελετή εγκαινίων της έκθεσης, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, παρευρέθηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος στην εξωστρέφεια των αθλητικών διοργανώσεων και στην προβολή της περιοχής σε ένα ευρύ κοινό αθλητών και επισκεπτών.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσία του Δήμου κατέχει ο Μαραθώνιος Μεσσήνης, ένας καταξιωμένος αθλητικός θεσμός που το 2027 συμπληρώνει 20 διοργανώσεις, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του. Το «παρών» στην Expo έδωσε επίσης ο τεχνικός σύμβουλος και εμπνευστής του Μαραθωνίου Μεσσήνης, Ηλίας Ζαχαρόγιαννης, αφυπηρετήσας καθηγητής της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ.

Ο Μαραθώνιος Μεσσήνης έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη δρομική κοινότητα, προσελκύοντας αθλητές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό. Η επίπεδη διαδρομή μέσα στο μεσσηνιακό τοπίο, οι ευνοϊκές συνθήκες διεξαγωγής και η φιλοξενία της τοπικής κοινωνίας αποτελούν χαρακτηριστικά της διοργάνωσης.

Με αγώνες Μαραθωνίου 42,195 χιλιομέτρων και μικρότερων αποστάσεων, η διοργάνωση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δρομείς διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων, ενθαρρύνοντας τη μαζική άθληση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Η επετειακή 20ή διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Μαραθωνίου Μεσσήνης, την προσέλκυση νέων συμμετοχών και την ανάδειξη του Δήμου ως προορισμού που συνδυάζει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις φυσικές ομορφιές της μεσσηνιακής ενδοχώρας.

Η παρουσία του Δήμου Μεσσήνης στην Allwyn Marathon Expo εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των τοπικών αθλητικών διοργανώσεων και της διασύνδεσής τους με την τουριστική ανάπτυξη.