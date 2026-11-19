Εδώ και χρόνια η ελαιοσυγκομιδή στη Μεσσηνία στηρίζεται σε εργατικά χέρια μεταναστών. Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι είναι οι αλλοδαποί εργάτες που κατακλύζουν αυτή την περίοδο τη μεσσηνιακή ύπαιθρο, διαμένοντας όπου βρουν και σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής δείχνουν ότι η ανάγκη για εργάτες θα συνεχίσει να είναι ισχυρή, σε σημείο που να χρειάζονται σε μόνιμη βάση χιλιάδες εργάτες γης για να κρατηθεί ζωντανή η παραγωγή στη Μεσσηνία.

Δεν μιλάμε, δηλαδή, μόνο για εργάτες την περίοδο της συγκομιδής, αλλά συνολικά όλο τον χρόνο, μιας και δεν υπάρχει πλέον το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό. Οι ιδιοκτήτες γης στη Μεσσηνία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν εργασίες στους ελαιώνες. Η ηλικία των περισσότερων δεν τους επιτρέπει να κάνουν ούτε απλές εργασίες που παλαιότερα γίνονταν, ενώ αρκετοί νεότεροι ετεροαπασχολούμενοι δεν ξέρουν και δεν θέλουν να μάθουν. Η ανάγκη για εργατικά χέρια είναι, έτσι, άκρως απαραίτητη για να συνεχιστεί η ελαιοκαλλιέργεια.

Όλα αυτά προφανώς και έχουν οικονομικό κόστος, που θέτει εν αμφιβόλω τη συνέχιση της παραγωγής ελαιολάδου. Ακόμα όμως και στο αισιόδοξο σενάριο, όπου θα αναλάβουν την καλλιέργεια ελάχιστα άτομα ή εταιρείες που θα συμπιέσουν το κόστος, θα υπάρξει ανάγκη για απασχόληση αλλοδαπών εργατών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στα χωριά της Μεσσηνίας. Θα έχουμε έτσι μια νέα οικονομία, όπου το εισόδημα θα μεταβιβαστεί από τα χέρια των σημερινών ιδιοκτητών και μερικώς απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα σε «εργολάβους» καλλιέργειας και εταιρείες που θα αποκτήσουν ή θα ενοικιάσουν τους ελαιώνες, και βέβαια στη νέα γενιά εργατών γης που θα εγκατασταθούν σε υπάρχουσες οικίες οικισμών της Μεσσηνίας.

Η κοινωνία της περιοχής προφανώς και δεν είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη. Το πολιτικό προσωπικό, σε αυτοδιοίκηση αλλά και κοινοβούλιο, αναμένει να δημιουργηθούν τα τετελεσμένα και μετά να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Εδώ και χρόνια κάνει πως δεν βλέπει το πρόβλημα με τη στέγαση και τη διαχείριση του εποχικού εργατικού δυναμικού, αφήνοντας τις τριτοκοσμικές καταστάσεις και συνθήκες να εξελίσσονται. Το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα εγκατάσταση εργατικού δυναμικού, θα γίνει και μετά θα ψάχνουν όλοι να βρουν το πώς θα ενσωματωθεί -και αν μπορεί να ενσωματωθεί- το συγκεκριμένο ανθρώπινο δυναμικό στις τοπικές κοινωνίες. Για μια ακόμα φορά πορευόμαστε χωρίς σχέδιο, ελπίζοντας να λυθεί το όποιο πρόβλημα από μόνο του.

panagopg@gmail.com