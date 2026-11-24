Οι δύο αποφάσεις προβλέπουν μείωση κατά 80% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την κύρια κατοικία των δικαιούχων, διατήρηση των τελών για τις κατοικίες στα σημερινά επίπεδα και μείωση κατά 5% στον Δημοτικό Φόρο. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης η διεύρυνση των ελαφρύνσεων, οι προσαρμογές για μεγάλα επαγγελματικά ακίνητα και η απαλλαγή για τα χωριά του Ταϋγέτου που επλήγησαν από κατολισθήσεις.

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία. Δικαιούχοι είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, οι τρίτεκνες με εισόδημα έως 32.000 ευρώ και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

Για τις κατηγορίες αυτές, ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού ορίζεται στο 20% του κανονικού. Η εισήγηση περιλαμβάνει επίσης ελάφρυνση για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρχή κάθε έτους και τις αιτήσεις θα εξετάζει τριμελής επιτροπή του Δήμου. Για τον έλεγχο του εισοδηματικού ορίου θα συνυπολογίζεται, για κάθε μέλος της οικογένειας, το υψηλότερο ποσό μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ζήτησε να ληφθεί απόφαση ώστε η ίδια ελάφρυνση να δοθεί και στις μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 ευρώ, καθώς και στους μακροχρόνια ανέργους. Με αφορμή το δημογραφικό πρόβλημα και τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, πρότεινε ακόμη απαλλαγή για όσους αποκτήσουν παιδί μέσα στο 2027, με εισοδηματικό όριο τις 25.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι υπάρχει κοινή βούληση για ελαφρύνσεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως κάθε νέα κατηγορία δικαιούχων απαιτεί εξεύρεση αντίστοιχων πόρων ώστε να παραμένει ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών τελών. Για τις οικογένειες που αποκτούν παιδί είπε ότι ο Κώδικας δίνει συγκεκριμένο πλαίσιο για εκπτώσεις και παρέπεμψε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2027. Όπως γνωστοποίησε, προετοιμάζεται πρόταση για εκπτώσεις μέχρι το παιδί να φτάσει στην ηλικία του νηπιαγωγείου, καθώς και για τη χορήγηση σημαντικού βοηθήματος.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός χαρακτήρισε την ελάφρυνση υποχρέωση της αυτοδιοίκησης. Μιλώντας για την ανταποδοτικότητα, υποστήριξε ότι ο Δήμος οφείλει πρώτα να παρέχει υπηρεσίες στον πολίτη και έπειτα να τον χρεώνει.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2027 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Κατά τη συζήτηση για το 2027, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι παραμένουν σταθερά τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη διαφήμισης και τα τέλη καθαριότητας για τις κατοικίες. Όπως είπε, ο τρίτος γενικός συντελεστής παραμένει σταθερός για τα ακίνητα έως 500 τ.μ., ενώ για επιφάνειες άνω των 1.000 τ.μ. προβλέπεται προσαρμογή.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας εξήγησε ότι ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης προβλέπει κλιμακωτές εκπτώσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με 10% για επιφάνειες άνω των 1.000 και έως 2.000 τ.μ., 20% για την κλίμακα από 2.000 έως 4.000 τ.μ. και 30% από τα 4.000 τ.μ. και πάνω. Ο ίδιος χαρακτήρισε άδικη τη ρύθμιση, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή πρότεινε αύξηση των συντελεστών ώστε, μετά την εφαρμογή των υποχρεωτικών εκπτώσεων, η τελική επιβάρυνση των επιχειρήσεων να επανέλθει περίπου στα προηγούμενα επίπεδα.

Στις διευκρινίσεις που ακολούθησαν, ο πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, ρώτησε αν ισχύουν οι απαλλαγές για τα χωριά του Ταϋγέτου λόγω των κατολισθήσεων. Καθώς αρχικά υπήρξε ασάφεια στις απαντήσεις της δημοτικής αρχής, ο κ. Βασιλόπουλος παρενέβη και ζήτησε να συμπεριληφθεί η σχετική πρόβλεψη, εφόσον η περιοχή παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Τζαμουράνης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός των τελών καθαριότητας για το 2027 ξεκινά με πλεόνασμα 881.000 ευρώ από τη χρήση του 2026. Κατά την εκτίμησή του, το ποσό αυτό δικαιώνει την περσινή πρόταση της παράταξής του για μείωση των τελών έστω κατά 5%, η οποία, όπως υπολόγισε, θα κόστιζε έως 350.000 ευρώ. Υπενθύμισε επίσης τις προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων μέσω παρακράτησης ποσών ή διεκδίκησής τους από τον ΦΟΔΣΑ, λόγω της ευθύνης του για την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης, καθώς και μέσω παρακράτησης ποσών από τα δικαιώματα της ΤΕΡΝΑ.

Επισήμανε ακόμη ότι οι λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας προβλέπεται να αυξηθούν πάνω από 11% το 2027. Ο ίδιος διαφώνησε με την επαναφορά ζωνών διαφορετικής χρέωσης στο κεντρικό κοιμητήριο, εκτιμώντας ότι η αλλαγή θα αποφέρει μόλις 15.000 ευρώ ετησίως. Έθεσε επίσης θέμα χαμηλών τελών διέλευσης οπτικών ινών, ενώ καταγράφονται ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ο κ. Τζαμουράνης ανέφερε ενδεικτικά ότι ένας μικροπωλητής που πουλά κάστανα ή καλαμπόκια καλείται να καταβάλει 50 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, ενώ για τα παραπάνω τέλη ζητούνται ελάχιστα ποσά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι, εν μέσω ακρίβειας και με τη χαμηλή τιμή του ελαιολάδου να πιέζει το εισόδημα των παραγωγών, κάθε συζήτηση για τα δημοτικά τέλη που δεν οδηγεί σε ελάφρυνση των πολιτών είναι «εκτός τόπου και χρόνου». Ο ίδιος, χαρακτήρισε «βαριά και ασήκωτη» για τους πολίτες ακόμη και τη διατήρηση των τελών στα σημερινά επίπεδα και καταψήφισε την εισήγηση.

Την εισήγηση καταψήφισε και η Χριστίνα Καντζιλιέρη από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία ζήτησε μείωση των δημοτικών τελών. Συνέδεσε την έμφαση στην ανταποδοτικότητα με την κρατική υποχρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι οι δήμοι καλούνται να εξασφαλίζουν δικά τους έσοδα. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόβλεψη του νέου Κώδικα για χρηματοδότηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και υποστήριξε ότι οι δήμοι δεν αμφισβητούν το συγκεκριμένο μοντέλο.

Απαντώντας, ο κ. Φάβας υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει δίκαια τους πολίτες με βάση τη νομοθεσία και ότι διαδοχικές εκπτώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Βασιλόπουλος χαρακτήρισε αναγκαία τη σταδιακή αναπροσαρμογή των τελών που είχε προηγηθεί λόγω οικονομικών πιέσεων. Υπενθύμισε τη δέσμευσή του για μειώσεις όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, με προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους και στις ευάλωτες ομάδες. Τόνισε ότι για το 2027 διατηρούνται σταθερά τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες, μειώνεται κατά 5% ο Δημοτικός Φόρος και εφαρμόζεται η μείωση κατά 80% για τους δικαιούχους. Ο ίδιος απέδωσε τη δυνατότητα αυτή στη διαχείριση των προηγούμενων ετών, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, οι υποχρεώσεις της αυτοδιοίκησης αυξάνονται και πολλοί δήμοι αναγκάστηκαν να αυξήσουν τα τέλη τους.