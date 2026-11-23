Πυρκαγιά ξέσπασε σε αστυνομικά λεωφορεία στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στην οδό Κοκκινοπούλου. Δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης.

Φωτιά σε αστυνομικά λεωφορεία εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας εντός των εγκαταστάσεων των ΜΑΤ, στην οδό Κοκκινοπούλου, στο Γουδί.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 17:30 και ξεκίνησε από ένα λεωφορείο που βρισκόταν από την προηγούμενη ημέρα σταθμευμένο στον χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου.

Στη συνέχεια, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε και σε αστυνομικά λεωφορεία που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Από την πυρκαγιά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, και δύο μερικώς ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε καμπίνα βυτιοφόρου.

Στο σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, θέτοντας την υπό έλεγχο.

Όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν από την προανάκριση που θα διενεργηθεί.

Πηγή: news247.gr