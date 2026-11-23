Πριν από την επόμενη έξοδο, ας μιλήσουμε στα παιδιά μας για το αλκοόλ.

Διάβασα τις αναφορές της ΠΟΕΔΗΝ για τις εκατοντάδες προσελεύσεις παιδιών έως 16 ετών στα νοσοκομεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Παρόμοια περιστατικά έχουν αντιμετωπιστεί και στα επείγοντα νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ, τόσο στη Θεσσαλία όσο και στη Στερεά Ελλάδα.

Ως γιατρός, σκέφτομαι πόσο σοβαρό μπορεί να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Ως πατέρας, σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε πολύ νωρίτερα, μέσα στο σπίτι μας.

Πιστεύω ότι τα παιδιά παίρνουν παράδειγμα από εμάς. Όταν στο οικογενειακό τραπέζι επιμένουμε να πιει κάποιος που μας είπε «όχι, ευχαριστώ», το παιδί το βλέπει.

Όταν του προσφέρουμε «μια γουλιά για το καλό», το θυμάται. Αξίζει να σκεφτούμε τι του μαθαίνουμε με αυτές τις μικρές, καθημερινές συνήθειες.

Πριν από την επόμενη έξοδο, θα ρωτούσα το παιδί μου «Στη δική σας παρέα, πώς αντιδρούν όταν κάποιος πει ότι δεν θέλει να πιει;» Και θα άκουγα την απάντηση.

Θα του έλεγα επίσης κάτι που θέλω να θυμάται εκείνη την ώρα. «Αν έχεις πιει, αν νιώθεις άβολα ή αν ανησυχείς για έναν φίλο σου, πάρε με. Όποια ώρα κι αν είναι. Πρώτα θα σε βοηθήσω και μετά θα μιλήσουμε».

Αν μετά από κατανάλωση αλκοόλ ένα παιδί δεν ξυπνά εύκολα ή αναπνέει αργά ή ακανόνιστα, καλούμε αμέσως το 112 ή το 166 και μένουμε δίπλα του.Η οικογένεια και το σχολείο έχουν καθοριστικό ρόλο στην παιδεία των παιδιών μας.

Στο σπίτι μαθαίνουν πολλά από το παράδειγμά μας. Στο σχολείο μπορούν να συζητήσουν ανοιχτά για καταστάσεις που ζουν στην παρέα τους, για το πώς να πουν «όχι» όταν πιέζονται και πώς να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται.

Στα καταστήματα χρειάζεται έλεγχος ηλικίας στην πράξη. Και στα νοσοκομεία χρειαζόμαστε κοινό τρόπο καταγραφής, ώστε να ξέρουμε πόσα παιδιά φτάνουν στα επείγοντα και πόσα χρειάζονται νοσηλεία.

Θα ήθελα τα παιδιά μας να μπορούν να πουν «δεν θέλω να πιω» χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν στην παρέα. Και αν κάτι πάει στραβά, να μας πάρουν τηλέφωνο χωρίς δεύτερη σκέψη.