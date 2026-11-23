Μια καταστροφική και εξαιρετικά επιθετική ασθένεια των αμπελιών, που ξεκίνησε το 1863 και τα επόμενα χρόνια εξελίχθηκε σε επιδημία στη Γαλλία, ήταν η φυλλοξήρα. Η επιδημία δεν περιορίστηκε στη Γαλλία, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα κατέστρεψε τους αμπελώνες και στις γειτονικές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Και αφού οι αμπελώνες καταστράφηκαν από το παράσιτο της φυλλοξήρας και για περισσότερα από δέκα χρόνια και δεν υπήρχε πια παραγωγή σταφυλιών, η Γαλλία έγινε ο καλύτερος πελάτης της ελληνικής κορινθιακής σταφίδας, απορροφώντας τεράστιες ποσότητες του ελληνικού προϊόντος για οινοποίηση.

Το ίδιο έγινε και με τους Βρετανούς που χρησιμοποιούσαν μεγάλες ποσότητες σταφίδας κυρίως για τις ανάγκες της ζαχαροπλαστικής. Η εξαιρετική ποιότητα της ελληνικής σταφίδας που παραγόταν κυρίως από τους αμπελώνες της Αιγιαλείας και της ορεινής Τριφυλίας, απογείωσαν την ευρωπαϊκή ζήτηση.

Ταυτόχρονα, το 1878-79, οι δανειστές της χώρας αποφάσισαν να άρουν τον αποκλεισμό της από τις διεθνείς αγορές, σταματώντας τον οικονομικό έλεγχο που είχαν επιβάλει λίγο μετά τα πρώτα δάνεια της

Ανεξαρτησίας του 1824 και 1825. Το χρέος που μαζί με τους συσσωρευμένους τόκους μισού αιώνα, είχε φτάσει στα δέκα εκατομμύρια λίρες στερλίνες, «κουρεύτηκε» και οι παλαιοί τίτλοι αντικαταστάθηκαν με ένα νέο ενιαίο ομολογιακό δάνειο ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων στερλινών. Το νέο δάνειο συμφωνήθηκε με ετήσιο επιτόκιο 5% και περίοδο πλήρους εξόφλησης τα 33 έτη. Η ετήσια δόση (τοκοχρεολύσιο) ήταν το σταθερό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων λιρών ετησίως. Από αυτές οι εξήντα χιλιάδες λίρες αφορούσαν τόκους και οι δέκα πέντε χιλιάδες λίρες το χρεολύσιο για την εξαγορά των τίτλων. Ο διακανονισμός μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Επιτροπής Ξένων Ομολογιούχων του Λονδίνου ρύθμισε οριστικά τα παλιά δάνεια και η συμφωνία που υπογράφηκε στο Λονδίνο, τον Σεπτέμβριο του 1878, κυρώθηκε με ελληνικό νόμο το 1879.

Αφού εκδόθηκαν τα νέα ομόλογα, τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Παρισιού έπαυσαν την απαγόρευση εισαγωγής ελληνικών κρατικών τίτλων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Ελλάδα να δανειστεί ξανά από τις διεθνείς αγορές. Η Κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, που είχε προκύψει από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1878, θεωρητικά είχε ελεύθερο το πεδίο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας. Πέτυχε την επανέναρξη του εξωτερικού δανεισμού της χώρας, μετά από τον πολυετή αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές. Ένα δάνειο εξήντα εκατομμυρίων χρυσών φράγκων που υπέγραψε η Κυβέρνηση, στις 2 Απριλίου 1879, με την Προεξοφλητική Τράπεζα του Παρισιού (Comptoir d'Escompte de Paris) και τους τραπεζίτες Κορωνιό και Συγγρό, με πραγματική εισροή περίπου σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων φάνηκε ότι θα κάλυπτε τις δημοσιονομικές ανάγκες. Βέβαια το νέο δάνειο εκδόθηκε με επιτόκιο 6% και τιμή έκδοσης γύρω στο 73% της ονομαστικής αξίας. Φυσικά η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να αποπληρώσει ολόκληρα τα 60 εκατομμύρια χρυσά φράγκα.

Από το 1879 μέχρι το 1893 η Ελλάδα έλαβε εννέα δάνεια, συνολικού κεφαλαίου 640–643 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων. Από αυτά όμως στα κρατικά ταμεία έφτασαν μόνο 463–465 εκατομμύρια φράγκα. Αιτία γι’ αυτό ήταν η χαμηλή τιμή έκδοσης που έφτανε κατά μέσο όρο στο 73%. Το εξαιρετικό ψηλό κόστος δανεισμού οδήγησε στη χρεοκοπία του Δεκεμβρίου 1893.

Αφού είχαν ξεκινήσει οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τα νέα σύνορα του Κράτους με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Άρτας, η παρατεταμένη πολεμική κινητοποίηση και οι εξοπλισμοί επιβάρυναν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό. Το νέο δάνειο φαινόταν όμως ότι θα κάλυπτε και αυτές τις ανάγκες. Ως εγγύηση για την εξυπηρέτηση του δανείου δεσμεύτηκαν τα έσοδα χαρτοσήμου αλλά και τελωνειακοί δασμοί. Το μεγαλύτερο μέρος του δανείου απορροφήθηκε όμως από τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και την κάλυψη των ελλειμμάτων. Το δάνειο αυτό ήταν η αρχή για τον ανεξέλεγκτο δανεισμό της δεκαετίας του 1880.

Η αυξημένη ζήτηση της σταφίδας, αποτέλεσε τη βασική πηγή συναλλάγματος και έδινε ελπίδα στην οικονομία της χώρας. Οι αυξημένες εξαγωγές της σταφίδας στην Ευρώπη και τη Βρετανία απογείωσαν την ελληνική οικονομία. Η σταφίδα έγινε το εθνικό προϊόν που πάνω της στηρίχτηκε μια νέα κοινωνική τάξη. Κυρίως τα εξαγωγικά κέντρα της σταφίδας, όπως η Πάτρα, το Κατάκολο και η Καλαμάτα γνώρισαν μεγάλη άνθηση αφού εκεί αναπτύχθηκε η «κοινωνία της σταφίδας».

Παρά τις ελπίδες για την σταθεροποίηση της οικονομίας η κατάσταση το 1879 ήταν δραματική. Η κυβέρνηση πήρε το δάνειο των 60 εκατομμυρίων φράγκων με βασικό στόχο να αποπληρώσει το εσωτερικό χρέος προς την Εθνική Τράπεζα, ώστε να αποσυρθεί το πλεονάζον χαρτονόμισμα. Ωστόσο, οι στρατιωτικές ανάγκες απορρόφησαν τα χρήματα και η αναγκαστική κυκλοφορία διατηρήθηκε. Βέβαια την 1η Ιανουαρίου 1885, μετά από ένα νέο μεγάλο εξωτερικό δάνειο, υπήρξε μια προσωρινή άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας χαρτονομίσματος από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη. Σε εννέα μήνες όμως, η νέα κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, πιεζόμενη από τις ογκώδεις διαδηλώσεις λόγω της κρίσης της Ανατολικής Ρωμυλίας, αφού στις 12 Σεπτεμβρίου 1885, κήρυξε επιστράτευση, αναγκάστηκε να επαναφέρει την αναγκαστική κυκλοφορία χαρτονομίσματος , η οποία παρέμεινε σε ισχύ για δεκαετίες. Το οικονομικό πρόβλημα της χώρας διογκώθηκε λόγω της επιστράτευσης και παρέμεινε αδιέξοδο αφού η Ελλάδα δεν διέθετε κοινά σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα οι μεγάλες Δυνάμεις απαγόρευσαν οποιαδήποτε ελληνική επίθεση κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι ο στρατός παρέμενε αδρανής στα σύνορα για οκτώ μήνες. Αυτή η κατάσταση σκωπτικά ονομάστηκε «ειρηνοπόλεμος» ή «ένοπλη επαιτεία». Επειδή η κυβέρνηση Δηλιγιάννη δεν τερμάτιζε την επιστράτευση, οι στόλοι των μεγάλων Δυνάμεων απέκλεισαν τα ελληνικά λιμάνια από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1886. Ο Δηλιγιάννης αναγκάστηκε να παραιτηθεί και η νέα κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη, έληξε την επιστράτευση ενώ, με τη Συμφωνία του Τόπχανε (1886), οι μεγάλες Δυνάμεις και η Οθωμανική αυτοκρατορία αναγνώρισαν ουσιαστικά την ένωση της Ανατολικής Ρωμυλίας με τη Βουλγαρία. Ένα κύμα πολλών χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων οδηγήθηκε στην Ελλάδα.

Και δεν έφταναν αυτά. Στο μέτωπο της σταφίδας, οι εξελίξεις δεν ήταν ευοίωνες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1880, οι Γάλλοι κατάφεραν να καταπολεμήσουν τη φυλλοξήρα, μπολιάζοντας τα αμπέλια τους τους με ανθεκτικά αμερικανικά υποκείμενα. Το αποτέλεσμα ήταν να συνέλθουν οι αμπελώνες τους, κάτι που ανέκοψε τη ζήτηση της ελληνικής παραγωγής. Για να εξασφαλίσουν την παραγωγή τους, το 1889 ψηφίστηκε ο νόμος Griffe, που όριζε αυστηρά ότι «κρασί» θεωρείται αποκλειστικά το προϊόν ζύμωσης φρέσκων σταφυλιών. Οι οινοποιοί, αν το κρασί προερχόταν από σταφίδα, θα έπρεπε να το αναγράφουν στις ετικέτες. Αυτό βέβαια το υποβάθμιζε εμπορικά. Ταυτόχρονα επιβλήθηκαν δασμοί στις εισαγωγές σταφίδας. Αυτοί κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο του 1892 με το Tarif Méline, το δασμολόγιο του Γάλλου υπουργού και μετέπειτα πρωθυπουργού Ζιλ Μελέν. Με αυτό αυξήθηκε ο εισαγωγικός δασμός της ελληνικής σταφίδας στη Γαλλία, από 6 σε 15 φράγκα ανά 100 κιλά. Ταυτόχρονα επιβλήθηκαν νομοθετικές απαγορεύσεις στη γαλλική οινοποιία, που απαγόρευαν τη χρήση σταφίδας για την παραγωγή κρασιού. Οι εισαγωγές της ελληνικής σταφίδας περιορίστηκαν μόνο για ζαχαροπλαστική χρήση.

Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την ελληνική παραγωγή σταφίδας, κάτι που βέβαια ανέκοψε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της Μεσσηνίας, της Αιγιαλείας αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Η ελληνική οικονομία στηριζόταν πάνω από το 50% στις εξαγωγές σταφίδας και οι απαγορεύσεις συνέβαλλαν στη μεγάλη οικονομική κρίση του 1893. Εκτός από τους γαλλικούς δασμούς εμφανίστηκε μια σοβαρή «απροθυμία» από τη Βρετανία για την απορρόφηση του τεράστιου πλεονάσματος της ελληνικής σταφίδας. Αυτή η κατάσταση οφειλόταν και στον ανταγωνισμό από νέους παραγωγούς από την Αυστραλία, την Καλιφόρνια και την Τουρκία. Η Βρετανία συνέχισε να είναι πελάτης για την κορινθιακή σταφίδα για τις ανάγκες της ζαχαροπλαστικής, αλλά δεν θέλησε να καλύψει το κενό που άφησε στην ελληνική αγορά το κλείσιμο της γαλλικής αγοράς. Και αφού οι Βρετανοί έμποροι έβλεπαν την απόγνωση των Ελλήνων εξαγωγέων, καιροσκοπούσαν και περίμεναν να αγοράσουν το προϊόν σε εξευτελιστικές τιμές εκποίησης.

Μετά την επιβολή των γαλλικών δασμών και την πτώχευση του 1893 η κρίση και η απόγνωση απλώθηκαν σε όλη την ύπαιθρο. Στη Μεσσηνία τη διετία 1894-95 οργανώθηκαν ογκώδη συλλαλητήρια στην Καλαμάτα, τη Μεσσήνη, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία. Τα αιτήματα ήταν: κατάργηση των φόρων, αναστολή των πλειστηριασμών και κρατική απορρόφηση του αδιάθετου προϊόντος. Βέβαια το κράτος δεν μπορούσε να απορροφήσει την υπερπαραγωγή της σταφίδας. Το 1903, έγινε όμως από την κυβέρνηση μια προσπάθεια να ελέγξει τις τιμές στην αγορά, με την παραχώρηση του μονοπωλίου της σταφίδας σε αγγλοελληνικό συνδικάτο. Και αυτή η προσπάθεια απέτυχε όμως, αφού υπήρξε σοβαρή αντίδραση από τα συμφέροντα των εμπόρων αλλά και από τη Βρετανία. Η αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν σφοδρή, αφού ισχυρίστηκε ότι το μέτρο παραβίαζε τις συνθήκες ελεύθερου εμπορίου. Η απειλή ήταν ωμή για επιβολή δασμών στα ελληνικά προϊόντα. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχωρήσει, αφού ξέσπασαν μαχητικές διαδηλώσεις στη Μεσσηνία και ιδιαίτερα στην Τριφυλία. Στα Φιλιατρά, τους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία οι εξεγέρσεις κατέληξαν σε επιθέσεις σε εφορίες, δικαστήρια και αποθήκες εμπόρων, αλλά ακόμα και σε καταστροφές των τηλεγραφικών γραμμών.

Η χρεοκοπία του 1893 αναγκαστικά οδήγησε στη μονομερή μείωση της εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους κατά 70% που συνοδεύτηκε από τετραετή διπλωματική και οικονομική απομόνωση. Μετά και την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η κρίση κορυφώθηκε και το 1898 οι μεγάλες Δυνάμεις επέβαλαν στην Ελλάδα Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο (ΔΟΕ). Βασικά κρατικά έσοδα δεσμεύτηκαν για να εξασφαλίσουν την αποπληρωμή των ξένων ομολογιούχων αλλά και των πολεμικών αποζημιώσεων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι πάμπτωχοι Έλληνες οδηγήθηκαν στη μετανάστευση. Έφευγαν μακριά, κυρίως στην Αμερική και λιγότερο στην Αυστραλία. Ποιες όμως ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην πόρτα της εξόδου το ικανότερο και παραγωγικότερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού; Τα αίτια βέβαια θα πρέπει να αναζητηθούν στους παράγοντες που οδήγησαν στην πτώχευση του 1893. Η μετανάστευση στην Αμερική, που εντάθηκε μετά το 1890, φαίνεται ότι ήταν συνυφασμένη και με την καταστροφή της σταφιδικής οικονομίας. Οι μετανάστες προέρχονταν κυρίως από τη δυτική Πελοπόννησο που χτυπήθηκε περισσότερο από τη σταφιδική κρίση καθώς και από τη Θεσσαλία λόγω των μεγάλων τσιφλικιών και των φτωχών ακτημόνων κολίγων, που εύρισκαν ευκολότερο το δρόμο της μετανάστευσης. Σε μικρό χρονικό διάστημα η μεταναστευτική τάση γενικεύθηκε και έθιξε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδος, ιδιαίτερα όμως τα νησιά του Αιγαίου και την Πελοπόννησο.

Το 1900, το μικρό ελληνικό κράτος έφθανε μόλις μέχρι τη Θεσσαλία. Μεγάλο μέρος της Ηπείρου, η Θράκη, η Μακεδονία και πολλά νησιά συνέχιζαν να βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή. Τα χωριά ερήμωσαν, οι καλλιέργειες σχεδόν εγκαταλείφθηκαν και οι ανήμποροι γέροι και τα γυναικόπαιδα περίμεναν τα γράμματα με τα λίγα δολάρια ή τα ‘τσεκ’ από τους ξενιτεμένους για να ζήσουν. Εξαθλίωση…

Αν και η φράση "δυστυχώς επτωχεύσαμεν" ενώπιον της Βουλής αποδίδεται στον Τρικούπη, αυτός ουδέποτε τη διετύπωσε, όπως αποδεικνύεται από την ανάγνωση των πρακτικών της Βουλής. Η πτώχευση θα μπορούσε να αποφευχθεί, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, αν ο βασιλιάς Γεώργιος Α' υποστήριζε τις κινήσεις του Χαρίλαου Τρικούπη για τη σύναψη νέου δανείου για την αντιμετώπιση του χρέους. Ο Γεώργιος δεν δέχτηκε την πρόταση του Τρικούπη να επικυρώσει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τη σύμβαση του δανείου και τη σύσταση «Ταμείου Δανείου» με βασιλικό διάταγμα και του αντιπρότεινε να πάρει από τη Βουλή ειδική εξουσιοδότηση γι αυτό. Αν και ο Τρικούπης ασκούσε ιδιαίτερες πιέσεις στο βασιλιά Γεώργιο αυτός του ζήτησε προθεσμία 48 ωρών για να το σκεφτεί. Σε αυτό το διήμερο με ένα κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα που έφτασε στο Λονδίνο από τα ανάκτορα δινόταν η εντολή να πουληθούν στο εκεί χρηματιστήριο ελληνικά ομόλογα πολλών εκατομμυρίων αφού οι τιμές τους ανέβαιναν καθημερινά εν όψει του σχεδιαζόμενου νέου ελληνικού δανείου. Ο Τρικούπης οδηγήθηκε σε παραίτηση και σε λίγο διάστημα και η χώρα σε πτώχευση. Η φτώχια, η ανεργία και η εξαθλίωση έφεραν την τοκογλυφία και την εκμετάλλευση. Εκεί όπου η σταφίδα είχε φέρει τον πλούτο για μια εικοσαετία επικρατούσε η μιζέρια. Έτσι δεν άργησαν να εκδηλωθούν τάσεις φυγής στην ξενιτιά κυρίως του ενεργού εργατικού δυναμικού.

Ακόμα ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε στην ελληνική κοινωνία στην περίοδο 1881-96 ήταν το πρόβλημα των μεγάλων ιδιοκτησιών γης στις νεοαπελευθερωμένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Άρτας. Ενώ από την εποχή ακόμα του Καποδίστρια το κράτος δεν ευνοούσε τις μεγάλες γαιοκτησίες, στην περίπτωση της Θεσσαλίας η κυβέρνηση Τρικούπη το 1881 ακολούθησε διαφορετική στάση αφού βρέθηκε σε πλήρη αδυναμία να αποτρέψει την τσιφλικοποίηση της Θεσσαλίας. Ενώ ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος το 1871 είχε εξαγγείλει την ‘πρώτη αγροτική μεταρρύθμιση’ που απέδιδε τα ‘εθνικά κτήματα’ στους καλλιεργητές τους, με την προσάρτηση της Θεσσαλίας τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Κι αυτό επειδή εκεί όλες οι καλλιεργήσιμες τουρκικές εκτάσεις, ενοποιήθηκαν, μετασχηματίσθηκαν σε μεγαλογαιοκτησίες (τσιφλίκια) και πέρασαν στα χέρια πλούσιων Ελλήνων χρηματιστών της διασποράς! Και αυτό έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την υπογραφή της συνθήκης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για την παραχώρηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος.

Από το 1881 μέχρι το 1884 οι τότε αποχωρούντες Τούρκοι μικροϊδιοκτήτες έκαναν αθρόες, μαζικές αγοραπωλησίες στη χρηματιστηριακή αγορά της Κωνσταντινούπολης. Μετά από όλες αυτές τις μεταβιβάσεις, ως νέοι ιδιοκτήτες τσιφλικιών εμφανίστηκαν πολλοί μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες του εξωτερικού. Έτσι 16 τσιφλίκια ανήκαν στον Ευάγγελο Ζάππα, 32 στο Στεφάνοβικ άλλα στο Ζαρίφη, στο Χρηστάκη Ζωγράφο, στο Σκυλίτζη, στο Μπαλτατζή, στο Συγγρό, στον Τερτίπη, στον Καρτάλη κλπ. Ο Ανδρέας Συγγρός μάλιστα για να ‘διευκολύνει’ αυτές τις κτηματικές αγοροπωλησίες ίδρυσε την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.

Το 1899 η κρίση εντάθηκε. Τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση του Γεώργιου Θεοτόκη με την ίδρυση της Σταφιδικής Τράπεζας για τη δανειοδότηση των σταφιδοπαραγωγών και τη διαχείριση της ποσότητας της παραγόμενης σταφίδας δεν απέδωσαν. Το 1903 προτάθηκε από ξένους επιχειρηματίες η μονοπωλιακή αγορά της σταφίδας για μια εικοσαετία. Όμως ούτε και αυτή η εξέλιξη είχε κάποια σημαντικά αποτελέσματα αφού τορπιλίστηκε τόσο από την ελληνική όσο και από την αγγλική κυβέρνηση.