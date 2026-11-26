Πρόκειται για 2 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων έργου, 2 ΔΕ οδηγούς, 4 εργάτες ύδρευσης – αποχέτευσης και 4 εργάτες οδοποιίας. Στην εισήγηση αναφέρθηκε: “ Τα πραγματικά περιστατικά και τις συνεχιζόμενες ανάγκες: Την 1η και 2α Φεβρουαρίου 2026 εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι στη Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου, με συνέπειες πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και παράκτια διάβρωση. Οι συνέπειες επηρέασαν δημοτικές υποδομές ιδίως στις Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου - Στούπας, Αγίου Νικολάου και Τραχήλας. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ανωτέρω καιρικών φαινομένων είχε ήδη απασχοληθεί προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΟΧ, οι οποίες έληξαν στις 30/10/2026. Η νέα απόφαση παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εκδόθηκε στις 29/10/2026, δηλαδή μόλις μία ημέρα πριν από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων.

Μέχρι την έκδοσή της ο Δήμος δεν διέθετε νέα απόφαση παράτασης που να αποδεικνύει τη συνέχιση της κήρυξης μετά την 30/10/2026. Για τον λόγο αυτό δεν κατέστη εφικτός ο έγκαιρος προγραμματισμός των νέων προσλήψεων με δεδομένη την παράταση της έκτακτης ανάγκης. Η παράθεση των περιστάσεων αυτών γίνεται προς τεκμηρίωση του πραγματικού χρόνου κατά τον οποίο κατέστη γνωστή η παράταση και δεν συνιστά διαπίστωση απαλλαγής από τις νόμιμες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Παρά τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξακολουθούν να εκκρεμούν επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης υποδομών, απομάκρυνσης φερτών υλικών και υποστήριξης τεχνικών εργασιών.

Οι παραπάνω εργασίες συνδέονται ειδικά με τις ζημιές των γεγονότων του Φεβρουαρίου 2026 και δεν ταυτίζονται με πάγιες ή συνήθεις ανάγκες στελέχωσης. Το διαθέσιμο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό, παράλληλα με τις τακτικές του υποχρεώσεις, δεν επαρκεί για την απαιτούμενη ταυτόχρονη και έγκαιρη εκτέλεσή τους”.