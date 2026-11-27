Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το αντιπλημμυρικό έργο νότια της Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, για τη θωράκιση του νότιου αστικού ιστού της Καλαμάτας.

Οι εργασίες θα αρχίσουν από τα «Βραχάκια», στο ύψος της οδού Ηρώων, όπου προβλέπεται η εκβολή του αγωγού στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο που περιλαμβάνει υπόγειες παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους κάθετους στις οδούς Φαρών και Ακρίτα, καθώς και την κατασκευή υδροσυλλογών και φρεατίων ελέγχου.

Όπως ανέφερε στην «Ε» ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Ανδρέας Καραγιάννης, η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση του εργοταξίου. Καθ’ οδόν προς την Καλαμάτα βρίσκονται και τα πρώτα υλικά του έργου, οι πασσαλοσανίδες.

Όπως εξήγησε, κάτω από την οδό Ηρώων διέρχεται ρέμα, τα νερά του οποίου καταλήγουν στον προλιμένα μέσω υφιστάμενου αγωγού. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο ύψος της Ηρώων ο υφιστάμενος αγωγός θα συνδεθεί με εκείνον που θα κατασκευαστεί στη Ναυαρίνου.

Ο αγωγός θα διέρχεται από τη χερσαία ζώνη στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του. Από το ύψος περίπου της οδού Υψηλάντου έως την Ακρίτα, θα περάσει από τη Ναυαρίνου, καθώς η διατομή του φτάνει τα 3 επί 2,5 μέτρα. Οι εργασίες στη Ναυαρίνου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τις αρχές του 2028.

Ανάδοχος είναι η εταιρεία «DMP Τεχνική Α.Ε.», με έκπτωση 22,45%. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του είναι 36 μήνες.