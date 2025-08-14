Όχι κι άλλο ένα νέο χαράτσι για τους δήμους

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας καλείται να αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα η Αυτοδιοίκηση.

Να πάρει θέση πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει όπως φαίνεται, στην υιοθέτηση του μοντέλου της ενεργειακής τους αξιοποίησης.

Το πρόβλημα είναι σύνθετο κι οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε με όρους ειλικρίνειας και υπευθυνότητας.

Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για καύση, γιατί αποτύχαμε να εφαρμόσουμε μέχρι σήμερα αποτελεσματικά, την ανακύκλωση. Και γι’ αυτό ασφαλώς δεν ευθύνονται ούτε οι δήμοι, ούτε οι πολίτες.

Είναι όμως γεγονός ότι ως χώρα παραμένουμε κολλημένοι στο 18% μόλις, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 49%.

Κι αυτό, παρότι έχει αναληφθεί η υποχρέωση, ως εθνικός στόχος, να οδηγείται σε ταφή μόνο το 10% των σκουπιδιών μας μέχρι το 2030, από 80% σήμερα.

Η μελέτη που παρουσίασε η κυβέρνηση, στην οποία προβλέπονται έξι εργοστάσια καύσης σκουπιδιών σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας υπεύθυνης διαβούλευσης.

Το ότι δόθηκε στη δημοσιότητα Αύγουστο, μας προβληματίζει, αλλά έστω κι έτσι οφείλουμε να συζητήσουμε και να προτάξουμε κι εμείς ως αυτοδιοίκηση τις δικές μας τεκμηριωμένες απόψεις.

Σε αυτή τη διαβούλευση, τρεις πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου οι κόκκινες γραμμές.

Πρώτον, να μην γίνει ένας fast track διάλογος, αλλά να δοθεί ουσιαστικός χρόνος να συζητηθούν όλες οι θέσεις που θα κατατεθούν. Δεν θα λύσουμε σε λίγες βδομάδας, όσα δεν λύσαμε για πολλές δεκαετίες.

Δεύτερον, να ξεκαθαριστεί προς κάθε κατεύθυνση ότι οποία άλλη μέθοδος κι αν επιλέγει, δεν θα θαφτεί το εγχείρημα της ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα , θα εξακολουθήσει να αποτελεί κυρίαρχη επιλογή όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Και τέλος, αν προκριθεί τελικά το μοντέλο της ενεργειακής αξιοποίησης, αυτό δεν θα γίνει σε βάρος της τσέπης των δημοτών. Πληρώνουμε ήδη ακριβά το τέλος ταφής, δεν πρέπει να φορτώσουμε δήμους και πολίτες με ένα ακόμη χαράτσι.

Αν θέλουν κάποιοι να επενδύσουν τα χρήματα τους σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, ας πάρουν τα ρίσκα τους. Αλλά τα ρίσκα αυτά δεν θα τα χρηματοδοτήσουμε εμείς.