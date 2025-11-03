Ώρα για τη μετάβαση στη νέα εποχή της Αυτοδιοίκησης

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος διοργανώνει στις αρχές Νοεμβρίου , στην Αλεξανδρούπολη, το Ετήσιο Τακτικό της Συνέδριο.

Η διεξαγωγή του συμπίπτει με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιεχομένου του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης , ο οποίος για μας αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό , αλλά όχι και το τελευταίο βήμα, για την προώθηση μιας συνολικής μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Για μας, ο νέος Κώδικας είναι η μεγάλη ευκαιρία για να γράψουμε επιτέλους απο την αρχή το βιβλίο της αυτοδιοίκησης . Σελίδα σελίδα.

Να απαντήσουμε με ειλικρίνεια όλοι, τι Αυτοδιοίκηση επιτέλους θέλουμε.

Μια Αυτοδιοίκηση που θα ετεροδιοικείται, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, υποταγμένη στις αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους; Η μια πραγματικά αυτοδιοίκητη Αυτοδιοίκηση, οικονομικά αυτάρκης και θεσμικά ανεξάρτητη, όπως προβλέπει αλλωστε το Σύνταγμα της χώρας μας, το οποίο εδώ και 50 χρόνια απο τότε που θεσπίστηκε, το 1975, ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ όσον αφορά όσα προβλέπει για το θεσμό μας;

Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη θετική συμβολή των Δήμων στη μάχη για καλύτερη καθημερινότητα. Οι πολίτες άλλωστε αντιλαμβάνονται τους Δήμους ως το θεσμό που βρίσκεται δίπλα τους διαρκώς. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια , όπου διαχειριστήκαμε με επιτυχία μεγάλες και πρωτόγνωρες κρίσεις, καταφέρνοντας να κρατήσουμε τις πόλεις μας ανοιχτές και τις τοπικές μας κοινωνίες όρθιες.

Για να μπορούμε όμως να βρισκόμαστε διαρκώς δίπλα στους πολίτες και να δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματά τους, χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πόρους , ανθρώπους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες.

Χρειαζόμαστε χρήματα για να ανταποκρινόμαστε στις λειτουργικές μας δαπάνες και στις εκατοντάδες αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί. Χρειαζόμαστε σταθερή χρηματοδότηση, με γενναία αύξηση των ΚΑΠ σε ετήσια βάση, ώστε ως το τέλος του 2028 οι πόροι που μας αποδίδονται να φτάνουν τουλάχιστον τα 4 δις ευρώ. Ενώ απαραίτητο είναι για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές, να θεσπιστεί ένα νέο εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων όπως ήταν ο Θησέας.

Οι Δήμοι έχουν επίσης ανάγκη από “νέο αίμα”. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια οι υπηρεσίες μας αποψιλώθηκαν απο το 30% του ανθρώπινου δυναμικού τους. Οι μικροί δήμοι δεν έχουν επιστημονικό προσωπικό για να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις. Χρειαζόμαστε άμεσα νέες προσλήψεις.

Όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα, η ψήφιση του νέου Κώδικα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τη χρονιά που διανύουμε, ώστε το 2026 να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μεγάλη μεταρρύθμιση και το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου θα θέσουμε ως ΚΕΔΕ τις “κόκκινες γραμμές” μας όσον αφορά την ξεκάθαρη θέση μας ότι κρίσιμες υπηρεσίες όπως οι ΥΔΟΜ, οι ΔΕΥΑ, η διαχείριση των απορριμμάτων, δεν μπορούν να αφαιρεθούν απο τους Δήμους.

Τώρα είναι η ώρα για να περάσουμε απο τα λόγια στις πράξεις.

Τώρα είναι η ώρα της ισχυρής αυτοδιοίκησης , η ώρα για τη μετάβαση στη νέα εποχή του θεσμικού εκσυγχρονισμού της χώρας , με τους Δήμους στην πρώτη γραμμή, για την Ελλάδα του 2035. .

Μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για πρόοδο, ευημερία, καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε πολίτη της, ανεξάρτητα σε ποιο τόπο της Πατρίδας μας ζει.