Προς ψηφιοποίηση η Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Καλαμάτας - Τι εξετάζεται για τον χώρο

Η απόφαση εντάσσεται στη διαδικασία ανταπόκρισης του Δήμου στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών πόρων της περιοχής ΒΑΑ Καλαμάτας», όντας ένα νέο βήμα έπειτα από τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Καλαμάτας» συνολικού προϋπολογισμού 346.337 ευρώ τον Νοέμβριο του 2024. Η πράξη προβλέπεται στον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 350.000 ευρώ. Η σύσταση της Επιτροπής κρίνεται απαραίτητη, καθώς, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, απαιτείται η κατάρτιση τεύχους τεκμηρίωσης κόστους για τις υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στο έργο.

Στόχος της Επιτροπής είναι η διερεύνηση και τεκμηρίωση του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και η επιλεξιμότητα της πρότασης χρηματοδότησης. Ως μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν ο Βασίλειος Διονυσόπουλος, δημοτικός υπάλληλος, ως πρόεδρος, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες Γεώργιος Μαλαπέρδας και Φώτης Ασημακόπουλος. Η «Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Καλαμάτας» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης, αξιοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και ενισχύοντας την πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας.

Όσο για το χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης "Α. Τάσσος" στην οδό Παπάζογλου, στα τέλη Οκτωβρίου είχε συζητηθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Φάρις» η πιθανότητα μεταφοράς της στο Ζουμπούλειο Μέγαρο, απ’ τη στιγμή που υπάρχει η διάθεση η Δημοτική Σχολή Χορού να μεταφερθεί στο Μέγαρο. Στο ίδιο μήκος κύματος, είχε προηγηθεί ερώτηση της αντιπολίτευσης τον περασμένο Σεπτέμβριο για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την πιθανή μετακίνηση της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού. Τότε, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης είχε σημειώσει πως η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ήταν αρχικά αρνητική όταν της τέθηκε το ερώτημα για πιθανή χρηματοδότηση, ωστόσο μέσα από την πίεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης αποφασίστηκε το θέμα να συζητηθεί εκ νέου.