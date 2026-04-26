Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Eκθεση αφίσας και τελετή λήξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» και των εκπαιδευτικών της δράσεων, διοργανώνει έκθεση και διαγωνισμό εικαστικής αφίσας με θέμα «Ανοίγω ένα βιβλίο… ανοίγω έναν κόσμο».

Η δράση απευθύνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα από το αν έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα της Βιβλιοθήκης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και να αποτυπώσουν τη δική τους ματιά για τον κόσμο του βιβλίου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου, και θα φιλοξενήσει έργα εμπνευσμένα από τα βιβλία που αγαπούν τα παιδιά, τη σημασία της ανάγνωσης, τους ήρωες των βιβλίων, αλλά και τη βιβλιοθήκη ως χώρο ψυχαγωγίας, γνώσης και συνάντησης.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, καλούνται να δημιουργήσουν ομαδικές εικαστικές αφίσες. Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και να έχουν δημιουργηθεί σε χαρτόνι κάνσον διαστάσεων 50 x 70 εκ., με τεχνικές όπως ζωγραφική, κολλάζ ή μεικτή τεχνική, χωρίς ψηφιακή εκτύπωση. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα, ανά τμήμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει την αφίσα που το εντυπωσίασε περισσότερο.

Οι αφίσες που θα ξεχωρίσουν στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες θα βραβευθούν με ειδικές διακρίσεις δημιουργικότητας, ενώ η αφίσα που θα αναδειχθεί συνολικά θα αποτελέσει την επίσημη αφίσα των δράσεων φιλαναγνωσίας της Βιβλιοθήκης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει έως την Πέμπτη 30 Απριλίου μέσω email στο kalamata.library@gmail.com, ενώ η παράδοση των έργων έχει οριστεί για την Τρίτη 12 Μαΐου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο. Η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στις 21 Μαΐου στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Στο τέλος της έκθεσης θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλα τα σχολεία, ενώ όλα τα έργα θα ψηφιοποιηθούν και θα προβληθούν από τα ψηφιακά μέσα της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27210 96818 ή στο email kalamata.library@gmail.com.