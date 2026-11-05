Μπένο και Δράκο τίμησε η ΚΕΔΕ στο Συνέδριο της Καλαμάτας (βίντεο)

Δύο διακεκριμένους αυτοδιοικητικούς της Μεσσηνίας - τον πρώην δήμαρχο Καλαμάτας και πρώην υπουργό Σταύρο Μπένο και τον πρώην νομάρχη Μεσσηνίας και τελευταίο πρόεδρο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος Δημήτρη Δράκο- τίμησε η ΚΕΔΕ δια του προέδρου της Λάζαρου Κυρίζογλου.

Μετά την επίδοση της βράβευσης ο Σταύρος Μπένος πέρα από τις ευχαριστίες αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε δύο σημαντικά στιγμές της αυτοδιοικητικής του πορείας, οι οποίες σχετίζονται αμφότερες με τη διαχείριση της κρίσης μετά τους σεισμούς και την αναδιοργάνωση της πόλης και είχαν να κάνουν αφενός με την εμπιστοσύνη που του έδειξε τότε ο Μεσσήνιος υπουργός Γιώργος Γεννηματάς και αφετέρου με τη συνεργασία του με τον “μέντορα” όπως χαρακτήρισε τον διακεκριμένο πολεοδόμο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο.

Συγκινημένος εμφανίστηκε από την πλευρά του μετά τη βράβευση και ο Δημήτρης Δράκος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε κολακευτικά για τον έτερο βραβευόμενο, Σταύρο Μπένο, αναφέρθηκε στις δικές του εμπειρίες μέσα από τον θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αφιέρωσε μάλιστα το βραβείο αυτό σε όλους όσοι μέσα στα χρόνια υπηρέτησαν τον θεσμό της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους προηγούμενους από αυτόν προέδρους της ΕΝΑΕ, Ευάγγελο Κουλουμπή, Θεόδωρο Κατριβάνο και Φώφη Γεννήματα, αλλά και στο “οραματιστή φιλόσοφο, προκάτοχο και δάσκαλο μου στη Νομαρχία Μεσσηνίας, τον Παναγιώτη Φωτέα”.