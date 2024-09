Μελέτη για τις διατομεακές συνεργασίες ψηφιακού τουρισμού στην Πελοπόννησο

Μελέτη με θέμα τις «Διατομεακές συνεργασίες ψηφιακού τουρισμού στην Πελοπόννησο» παρουσιάστηκε στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την ‘’Καινοτομία και Δημιουργικότητα στον Τουρισμό, στις Επιχειρήσεις και στις Κοινωνικές Επιστήμες- Innovation and Creativity in Tourism, Business and Social Sciences’’ που πραγματοποιήθηκε από το IACuDiT 3-5 Σεπτεμβρίου 2024 στη Νάξο.