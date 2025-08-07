Περιφέρεια Πελοποννήσου: Μήνυμα για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2025, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχει ο θηλασμός όχι μόνο στη σωματική, αλλά και στην ψυχική υγεία μητέρας και παιδιού.

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας και δεσίματος, που ενισχύει την αυτοπεποίθηση της μητέρας, καλλιεργεί το αίσθημα ασφάλειας στο βρέφος και δημιουργεί τις βάσεις για μια ισχυρή συναισθηματική σχέση που θα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Το σχετικό μήνυμα αναφέρει: Ο μητρικός θηλασμός προάγει το δέσιμο μεταξύ μητέρας - παιδιού, βοηθά τη μητέρα να ευχαριστηθεί τη μητρότητα και προάγει τον αυτοσεβασμό της. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι οι οικογενειακές και οι κοινωνικές σχέσεις, καθώς και η διαρκής λεκτική επικοινωνία, βοηθούν τα βρέφη να αναπτυχθούν μέσω της σωματικής επαφής ομαλότερα και πιο γρήγορα, όχι μόνο σωματικά μα και νοητικά. Ένας επίσης σημαντικός λόγος είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής σχέσης μεταξύ της μητέρας και του παιδιού, που αρχίζει από το πρώτο βλέμμα που ανταλλάσσουν μετά τον τοκετό και που με πρότυπο τη συγκεκριμένη σχέση θα αναπτυχθεί ολάκερος ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού.

Ο συνεχής μητρικός θηλασμός δίνει συναισθηματική ασφάλεια στο παιδί, παρέχει απόλαυση στη μητέρα και δημιουργεί πιο ανεξάρτητα παιδιά σε βάθος χρόνου. Η μητέρα αποκτά πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και διαβάζει

καλύτερα τα σημάδια του μωρού της, ενώ αυτό επιδεικνύει μεγαλύτερη ωριμότητα στη συμπεριφορά, με λιγότερο κλάμα.

Με βάση έρευνες, παιδιά που έχουν θηλάσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι έχουν δυνατότερες οικογενειακές σχέσεις, έναντι εκείνων που δεν έχουν θηλάσει καθόλου. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το γεμάτο

αγάπη και μυρωδιές γάλα αναπτύσσει δεσμό ανάμεσα στο μωρό και τη μητέρα. Το μωρό αγαπά τον άνθρωπο που ικανοποιεί τις ανάγκες του. Αυτή η αγάπη, αυτός ο δεσμός προκαθορίζει και τις κατοπινές σχέσεις του στη ζωή. Τα

ευρήματα των επιστημόνων υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας ευαίσθητης περιόδου στις πρώτες ώρες της ζωής, όπου η κοντινή επαφή μητέρας και παιδιού μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις στο δέσιμό τους.

Έρευνες από την Αμερική δείχνουν ότι μητέρες που θηλάζουν το μωρό τους μέσα στο πρώτο δίωρο παρουσιάζουν λιγότερο άγχος, καλύτερη ψυχική διάθεση, βραδείς καρδιακούς παλμούς και μειωμένα επίπεδα κορτιζόλης

(ορμόνης του stress) στο αίμα. Οι ορμόνες που περιέχει το μητρικό γάλα διαδραματίζουν εξ ίσου σημαντικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του νεογέννητου. Μελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα μελατονίνης στο μητρικό γάλα, μιας ορμόνης που εκκρίνεται από την υπόφυση, αυξάνονται σημαντικά κατά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα την ηρεμία του βρέφους μέσα από το θηλασμό.

Η διακοπή του θηλασμού αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης, καθώς έγκυες με υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης κατά την εγκυμοσύνη που διακόπτουν νωρίς το θηλασμό βρίσκονται σε επί πλέον κίνδυνο για την επιδείνωση των ανωτέρω ψυχικών διαταραχών. Σύμφωνα με επιπλέον έρευνες, ο μητρικός θηλασμός σχετίζεται με χαμηλά ποσοστά εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης, καθώς οι μητέρες που θηλάζουν εμφανίζονται να είναι λιγότερο καταθλιπτικές.

Από αυτά συμπεραίνεται ότι ένας σημαντικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η ψυχική υγεία της μητέρας μετά από τον τοκετό είναι η προτροπή να θηλάσει το μικρό της. Η πράξη του θηλασμού μειώνει το άγχος, προσφέρει αίσθημα

ευεξίας και καλής διάθεσης και μειώνει και την αδρεναλίνη.