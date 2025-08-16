Εγκαινιάστηκε η Παμπελοποννησιακή Εκθεση Τεγέας - Αναφορές Πτωχού στις πρόσφατες πυρκαγιές

Με λόγια συμπαράστασης προς τους συμπολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ξεκίνησε την ομιλία του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στα εγκαίνια της ιστορικής Παμπελοποννησιακής Έκθεσης Τεγέας – ενός θεσμού που από το 1883 συνεχίζει να προβάλει την παραγωγή, τον πολιτισμό και την καινοτομία της περιοχής.

Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε την Έκθεση «ζωντανή, ιστορική, αλλά και γεμάτη δυναμική», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να περάσει σε μια νέα εποχή, παραμένοντας οικεία και ανθρώπινη αλλά ταυτόχρονα πιο οργανωμένη, παραγωγική και εξωστρεφής. «Με τη συνεργασία όλων – Τεγεατικού Συνδέσμου, δήμου, φορέων και Περιφέρειας – μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτό που αγαπάμε και να το κάνουμε ξεχωριστό» σημείωσε.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό ενάμιση χρόνου διοίκησης, ο κ. Πτωχός τόνισε ότι η Περιφέρεια λειτούργησε με ευθύνη, συνέπεια και ρυθμό, προχωρώντας σε αλλαγή του διοικητικού μοντέλου, επιτάχυνση αποφάσεων και αξιοποίηση πόρων. Στην Αρκαδία, ξεχώρισε η δημοπράτηση των Αρδευτικών Δικτύων Τάκας (24,5 εκατ. ευρώ), με στόχο τη βιώσιμη άρδευση και την ανάγκη ίδρυσης του ΤΟΕΒ, έργα οδικής ασφάλειας και υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία και κοινωνική πολιτική.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Περιφερειακή Οδό Τρίπολης, έργο πνοής με προοπτική αναβάθμισης των συνδέσεων και ενίσχυσης της προσβασιμότητας. Παράλληλα, στάθηκε στις επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), με 123 αιτήσεις ύψους 402 εκατ. ευρώ για έργα, 187 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, καθώς και την ενεργοποίηση του Πυλώνα 3 με 64 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την προώθηση του μεγάλου οδικού έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να δώσει νέα αναπτυξιακή ώθηση και να βελτιώσει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε ακόμη στην εξασφάλιση 65 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ – με πλήρη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και χωρίς επιβάρυνση για τον πολίτη – καθώς και στην ολοκλήρωση του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά από δεκαετίες, που βάζει κανόνες και αναπτυξιακή προοπτική για το μέλλον.

Στη συνέχεια, παρουσίασε έργα πολιτισμού και τουρισμού, ενώ ανέδειξε την πορεία της Περιφέρειας προς την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως 430+ ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες, την πλατφόρμα ηλεκτρονικών ραντεβού με 80.000+ καταχωρήσεις, καθώς και τα προγράμματα που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επανέλαβε ότι η μάχη δίνεται για μια Πελοπόννησο που δεν θα χάνει ανθρώπους, αλλά θα κερδίζει ευκαιρίες, ευχόμενος «Καλό Δεκαπενταύγουστο» και «Καλή επιτυχία στην Έκθεση της Τεγέας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης.

Νωρίτερα, τελέστηκε μέγας αρχιερατικός εσπερινός, προεξάρχοντος του επισκόπου Τεγέας Θεοκλήτου, ενώ στις 8 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας.