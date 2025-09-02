Εργασίες αποκατάστασης στο Ναύπλιο – Λυγουριό

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό τμήμα Ναύπλιο – Λυγουριό, από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας – Πυργιώτικα, συνολικού μήκους 4.000 μέτρων και προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, καθώς ο συγκεκριμένος οδικός άξονας δέχεται καθημερινά αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, εξυπηρετώντας κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως αυτή, ενισχύουμε την οδική ασφάλεια, διευκολύνουμε τις μετακινήσεις και στηρίζουμε την ανάπτυξη. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επισκεπτών μας».