Συνάντηση Πτωχού με Παπαγεωργίου για ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας «Στην πρώτη τους συνάντηση, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κ. Παπαγεωργίου, αναπτύχθηκε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για την πορεία και τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» (ΠΕΚΑ). Παράλληλα, εξετάστηκαν επιπλέον παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών, ώστε το Νοσοκομείο να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα πρόσκληση της Περιφέρειας, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η οποία αφορά την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η στήριξη του Παναρκαδικού και συνολικά των δομών υγείας της Περιφέρειας αποτελεί πάγια προτεραιότητα, ενώ από την πλευρά της η κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».