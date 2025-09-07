Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο

Η WTM London αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις τουρισμού στην Ευρώπη, προσελκύοντας κορυφαίους φορείς, αγοραστές, tour operators, θεσμικούς εκπροσώπους και επιχειρηματίες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δώσει το παρών με booth εντός του εθνικού περιπτέρου του ΕΟΤ, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του VisitPeloponnese και υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις προβολής και δικτύωσης που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα του προορισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Πελοποννήσου και επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω της Περιφέρειας, καλούνται να εγγραφούν έως και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σειρά χρονικής προτεραιότητας, ενώ δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές εγγραφές μετά από αυτή την ημερομηνία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη προετοιμασία, ο συντονισμός και η ενιαία παρουσία της Πελοποννήσου στη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί, στις αρχές Οκτωβρίου, workshop για τους συμμετέχοντες.

Ο αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε «Η συμμετοχή μας στη WTM London 2025 αποτελεί κομβικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του προορισμού. Μέσα από το νέο μας place brand, προβάλλουμε την Πελοπόννησο ως έναν τόπο αυθεντικό και ανεξάντλητο, που συνδυάζει τον μύθο με το παρόν και το μέλλον. Η ενιαία και συντονισμένη παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις, σε συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τόπου μας, δημιουργεί ισχυρές συνέργειες και προσδίδει νέα δυναμική στην εικόνα της Πελοποννήσου στο παγκόσμιο τουριστικό σκηνικό.

Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε με συνέπεια και στρατηγική το brand της Πελοποννήσου, επενδύοντας στους ανθρώπους, την ιστορία και τα αυθεντικά προϊόντα που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα αυτού του τόπου».

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2731 363250 · 2721 361523 · 2752 360222 · 2741 363203

Πλατφόρμα συνεργασίας και συμμετοχής: https://connect.visitpeloponnese.com