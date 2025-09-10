Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή των 7 ΣΜΑ: Προς οριστική λύση για τα απορρίμματα

Τη σύμβαση για την κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψαν χθες το απόγευμα, στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, ο πρόεδρος του Φορέα Γιάννης Σμυρνιώτης και ο τεχνικός διευθυντής του Ομίλου Aktor (του αναδόχου) Σωτήρης Κατσιμίχας.

Η υπογραφή έγινε σε κλίμα αισιοδοξίας και πίστης για θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα των Δήμων και βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια, ενώ ο πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ζήτησε να “να ανοίξει η συζήτηση για το κόστος της διαχείρισης, να μειωθεί η τιμή και το ποσοστό του υπολείμματος που οδηγείται στην ταφή”.

Παρέστησαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και δήμαρχοι μεταξύ των οποίων της Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας (τον Δήμο Μεσσήνης εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Ηλίας Γεωργόπουλος), ενώ με τηλεδιάσκεψη μετείχε και ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος.

Μεταξύ των 7 ΣΜΑ που θα κατασκευαστούν, περιλαμβάνονται ο κλειστός διαδημοτικός Καλαμάτας - Μεσσήνης δίπλα στη Μονάδα Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ) και του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκος μίλησε για “σημαντική μέρα, που την περιμέναμε καιρό, άργησε” και παρατήρησε πως με τους 7 νέους ΣΜΑ γίνεται ακόμα πιο ολοκληρωμένο το έργο της Πελοποννήσου. Εκανε λόγο για έγκριση του οριστικού σχεδίου τον Οκτώβριο, για σχέδιο χωριστής συλλογής και προώθηση της κατασκευής και των άλλων 7 ΣΜΑ, για μεγάλη μεταρρύθμιση για να ενισχυθούν οι πόροι της ανακύκλωσης με νέα ρεύματα και για τον στόχο της ενεργειακής αξιοποίησης.

Είπε ότι “δεν υπάρχει ταφή κάτω από 10%” και σημείωσε πως “αντί να θάβεται, να υπάρχει ενεργειακή αξιοποίηση, να γίνεται καθαρή πράσινη ενέργεια. Οι ΣΜΑ έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες”.

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης μίλησε για “προσπάθεια που ξεκίνησε το 2023 και παίρνει σάρκα και οστά”, για θέματα με τη δημόσια χρηματοδότηση, για την έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση και για τη συγχώνευση των εταιρειών.

Εξέφρασε την πίστη ότι “η συνεργασία θα συνεχιστεί για να πάει η Πελοπόννησος ακόμα πιο μπροστά” και παρατήρησε πως “και με τους ΣΜΑ φτιάχνουμε ολοκληρωμένο σύστημα και θα γλυτώσουμε και τις μεταφορές, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα οι Δήμοι”.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επεσήμανε ότι “η Πελοπόννησος από ουραγός στη διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει πρωταγωνιστής”. Σημείωσε πως “οι ΣΜΑ θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα, στα κόστη που επιβαρύνουν τους πολίτες” και προέτρεψε “να βελτιώσουμε τα ποσοστά της ανακύκλωσης και στην πηγή και γενικά”.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου – δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για “πάρα πολύ σημαντική μέρα και για όλους τους Δήμους” και παρατήρησε ότι “δημιουργούμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένης διαχείρισης με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη”. Επεσήμανε πως “με τον κλειστό διαδημοτικό ΣΜΑ λύνονται τα μεγάλα προβλήματα και υποστηρίζουμε τον αδελφό Δήμο Μεσσήνης” και ζήτησε να “να ανοίξει η συζήτηση για το κόστος, να μειωθεί η τιμή και το ποσοστό του υπολείμματος που οδηγείται στην ταφή”.

Ο τεχνικός διευθυντής του Ομίλου Aktor Σωτήρης Κατσιμίχας είπε ότι “ο όμιλος είναι πρωταγωνιστής στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής οδοποιίας και περιβάλλοντος, επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων και διαχείρισης νερών σε όλη την χώρα”. Παρατήρησε πως “άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα και στις 7 περιοχές” και πρόσθεσε: “Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το έργο και πόση βαρύτητα έχει για τη διαχείριση των απορριμμάτων με την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουμε, τα έργα θα υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.

Το έργο αφορά την κατασκευή 7 ΣΜΑ, προϋπολογισμού 7,4 εκ. ευρώ. Πέρα από τον κλειστό διαδημοτικό Καλαμάτας – Μεσσήνης, οι άλλοι Σταθμοί είναι: Των Δήμων Δυτικής Μάνης (στη θέση “Δύο Πέτρες”, στο Προσήλιο), Ελαφονήσου (εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου), Μονεμβασιάς (στη θέση “Χέρωμα” εκτός σχεδίου Κοινότητας Αγίων Αποστόλων στη Δημοτική Ενότητα Βοιών), Νότιας Κυνουρίας (στη θέση “Τσουμιάς” εκτός σχεδίου του Λεωνιδίου), Βόρειας Κυνουρίας (στη θέση “Καραχασάνι” εκτός ορίου οικισμού Άστρους) και Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων (στους Αγίους Θεοδώρους).

