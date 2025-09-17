Παρέμβαση Μάκαρη για την καθυστέρηση της παράκαμψης Πεταλιδίου

Το έργο διάνοιξης της σήραγγας στην παράκαμψη Πεταλιδίου βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, επισημαίνει ο περιφερειακός σύμβουλος Μανώλης Μάκαρης. Και τονίζει πως “είναι αδιανόητο ένα τόσο κρίσιμο έργο για τη Μεσσηνία να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη”.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” ενημερώνει ότι επισκέφθηκε την υπό κατασκευή σήραγγα της παράκαμψης Πεταλιδίου, “το τελευταίο και πιο κρίσιμο τμήμα του έργου Τζάνε – Καλαμάκι” και προσθέτει: “Το έργο ξεκίνησε το 2013 με στόχο την αποσυμφόρηση του Πεταλιδίου, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Πυλία και την συντόμευση της οδικής διαδρομής Ριζόμυλος-Κορώνη. Δώδεκα χρόνια μετά, παραμένει ανολοκλήρωτο. Καθυστερήσεις, παρατάσεις και τροποποιήσεις έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στην τοπική κοινωνία. Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» έχει θέσει επανειλημμένα το θέμα, ακόμα και στην χτεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, απαιτώντας απαντήσεις για τις ευθύνες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης”.

Υπενθυμίζει ότι “σε προηγούμενη επίσκεψή του είχε διαπιστώσει ότι οι εργασίες είχαν σταματήσει” και πληροφορεί: “Σήμερα το έργο διάνοιξης της σήραγγας βρίσκεται σε

πρώιμο στάδιο με επανεκκίνηση στη βόρεια απόληξη και αναμονή για επανεκκίνηση στη

νότια απόληξη αυτής λόγω προβλήματος καταπτώσεων”.

Καταλήγοντας, ο Μαν. Μάκαρης δηλώνει πως “είναι αδιανόητο ένα τόσο κρίσιμο έργο για τη Μεσσηνία να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η περιφερειακή αρχή οφείλει να παρουσιάσει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται πλήρης διαφάνεια για την πορεία και το πραγματικό ποσοστό ολοκλήρωσης. Η παράταξή μας παρακολουθεί στενά την πρόοδο και θα συνεχίσει να ασκεί πίεση μέχρι την τελική παράδοση του έργου, που θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και

την καθημερινότητα στη Μεσσηνία”.