ΜΑΚΑΡΗΣ: Ζητεί ανάκληση απόφασης για υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νέδα

Αναλυτικά αναφέρει: “Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» εκφράζει ξεκάθαρη αντίθεση και βαθιά ανησυχία για την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΑ3ΤΟΡ1Φ-ΓΤΨ) με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 0,90MW στον ποταμό Νέδα, στα όρια του Δήμου Οιχαλίας.

Η απόφαση αυτή αγνοεί επιδεικτικά:

1.Την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (ΑΔΑ: Ψ6577Λ1-Ρ05) και το ομόφωνο ψήφισμα του Δήμου Οιχαλίας.

2.Τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τοπικών κοινωνιών και φορέων, όπως η Ομοσπονδία Συλλόγων Ορεινής Μεσσηνίας «Ο Επικούριος Απόλλων» και το Δίκτυο Φορέων Πολιτών ΠελοποννηSOS.

3.Το γεγονός ότι η Νέδα αποτελεί προστατευόμενη περιοχή αναψυχής εσωτερικών υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01).

Η Νέδα δεν είναι υδατόρεμα για εκμετάλλευση αλλά ποτάμι-σύμβολο, με τεράστια οικολογική, πολιτιστική και τουριστική αξία. Η μετατροπή της σε πεδίο υδροηλεκτρικών επεμβάσεων συνιστά περιβαλλοντικό έγκλημα.

Ζητούμε 1. την άμεση ανάκληση της απόφασης 2. την πλήρη προστασία της Νέδας και 3. την ενίσχυση ήπιων μορφών ανάπτυξης και οικοτουρισμού. Η παράταξή μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» έχει ήδη βρεθεί δίπλα στους κατοίκους, με συμμετοχή σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και επιτόπια αυτοψία στον χώρο του έργου, και θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα τους με όλες της τις δυνάμεις.

Επίσης, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια Πελοπόννησο που βάζει σε προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον – και όχι τα κερδοσκοπικά συμφέροντα”.