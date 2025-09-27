Σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννήσου: Μετατροπή σε ποδηλατική γραμμή προωθεί το ΤΕΕ!

Κίνηση κατάργησης της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής της Πελοποννήσου Κορίνθου – Καλαμάτας, φαίνεται να προωθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς προκήρυξε προμελέτες και τεύχη δημοπράτησης, για την μετατροπή της συγκεκριμένης γραμμής σε ποδηλατική διαδρομή.

Οι μελέτες είναι αξίας 3.569.993,99 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην προκήρυξη αποκαλύπτεται ότι το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου στις 3 Μαρτίου 2023 έκανε αποδεκτό το αίτημα χρηματοδότησης ποδηλατικής διαδρομής Κόρινθος – Καλαμάτα.

Ο καθαρός χρόνος περαίωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης έχει οριστεί σε 170 ημέρες από την υπογραφή της. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 31 Οκτωβρίου και η αποσφράγισή τους στις 5 Νοεμβρίου.

Η είδηση για την προκήρυξη των μελετών του ΤΕΕ έχει προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στους φίλους του σιδηροδρόμου, σε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορέων, καθώς και σε πολίτες της Πελοποννήσου, που έχουν δείξει ενδιαφέρον και έχουν ταχθεί υπέρ της επαναλειτουργίας του ιστορικού μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου στη γραμμή Κόρινθος – Αργος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τη λειτουργία προαστιακού στη Μεσσηνία.

Εκτιμάται ότι “αν προχωρήσουν στο μέλλον τα σχέδια για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου, τότε είναι προφανές ότι θα μπει ταφόπλακα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και κοινωνία της περιοχής”.