Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νέα δράση ενίσχυσης κοινωνικής οικονομίας

Τη νέα δράση ενίσχυσης υφιστάμενων και υπό σύσταση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών που δημιουργούν θέσεις εργασίας, προωθούν την κοινωνική ένταξη και ενισχύουν τη συνοχή στις τοπικές κοινωνίες.

Η πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+). Στόχος είναι να δοθεί ώθηση σε σχήματα κοινωνικής οικονομίας που αναπτύσσουν δράσεις αλληλεγγύης, απασχολούν νέους και μακροχρόνια ανέργους, ενθαρρύνουν την αυτοαπασχόληση και συμβάλλουν στη δίκαιη ανάπτυξη.

«Η κοινωνική οικονομία είναι ένας πυλώνας που μπορεί να δώσει ανάσα στις τοπικές κοινωνίες, να ανοίξει δρόμους για ευάλωτες ομάδες και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εργασίας και ένταξης. Με αυτή την πρόσκληση, δίνουμε πραγματική στήριξη σε ανθρώπους που επιχειρούν με κοινωνικό πρόσημο, ενισχύοντας την απασχόληση και τη συνοχή σε όλη την Πελοπόννησο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός.

Η δράση καλύπτει επιχορηγούμενα σχέδια ύψους 20.000 έως 80.000 ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 100%.

Το 70% του προϋπολογισμού προορίζεται για υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο..

Το 30% για υπό σύσταση φορείς, με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τη ζήτηση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με συγκριτική μέθοδο, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 13 Οκτωβρίου 2025 (1 μ.μ.) έως και 28 Νοεμβρίου 2025 (3 μ.μ.).

Πλήρης πληροφόρηση και η αναλυτική πρόσκληση διατίθενται στις ιστοσελίδες του Προγράμματος «Πελοπόννησος» (eydpelop2127.gr), του ΕΣΠΑ (espa.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (efepae.gr) και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (diaxeiristiki.gr).