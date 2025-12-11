Σκρέκας: Ανοιχτή στον διάλογο η κυβέρνηση - Να ανοίξουν τα μπλόκα το Σαββατοκύριακο (Βίντεο)

Για την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης και έναρξης διαλόγου με τους αγρότες, μίλησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γραμματέας της ΝΔ κάλεσε τους αγρότες «να ανοίξουν τα μπλόκα το Σαββατοκύριακο», ώστε να εξυπηρετηθούν οι μετακινήσεις πολιτών και επιχειρήσεων, μέχρι να ξεκινήσει ο διάλογος και τόνισε ότι φέτος θα διατεθούν «3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά», σημειώνοντας πως μέρος των χρημάτων αφορά άμεσες ενισχύσεις και άλλο μέρος επενδυτικά σχέδια.

Υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μια τεράστια μεταρρύθμιση για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα», επισημαίνοντας την ανάγκη «να σπάσει το διαχρονικό απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και να υπάρξει «κάθαρση» ώστε οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται «στους πραγματικούς παραγωγούς».

«Υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει τα ποσά που περίμεναν, επειδή εφαρμόζονται για πρώτη φορά παραγωγικά κριτήρια και διασταυρωτικοί έλεγχοι».