Δίπλο φονικό στη Φοινικούντα: Αύριο στην Καλαμάτα για να απολογηθούν ανηψιός και επιχειρηματίας (βίντεο)

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να ξεκινήσει η μεταγωγή του 33χρονου ανηψιού και του 32χρονου επιχειρηματία, που συνελήφθησαν χθες στην Αθήνα για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Οι δύο συλληφθέντες σήμερα το πρωί παρέμειναν για μια ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα για να εκτελεστούν και τυπικά τα εντάλματα σύλληψης, που εξέδωσε σε βάρος τους το βράδυ της Τρίτης η Ανακρίτρια Καλαμάτας.

Τον δρόμο για τη Μεσσηνία παίρνουν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη βρισκόταν μέχρι προχθές στην περιοχή της Φοινικούντας και αναχώρησε το βράδυ της Τρίτης για την Αθήνα. Χθες λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τόσο αυτόν όσο και τον 32χρονο επιχειρηματία στο σπίτι του δεύτερου στην Αθήνα.

Αναζητείται και τρίτος άνδρας

Το τρίτο άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια αναζητείται από την Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.

Να σημειωθεί πως για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει τη Μεσσηνία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι, ο ένας ως εκτελεστής και ο δεύτερος ως συνεργός του.

Μάλιστα ο φερόμενος ως συνεργός εργαζόταν στην επιχείρηση του 32χρονου επιχειρηματία και γνώριζε τον 33χρονο ανιψιό.