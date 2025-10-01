Ο Τατούλης για το δίκτυο μονάδων καύσης απορριμμάτων

«Οι μάσκες έπεσαν και οι ρόλοι αποκαλύφθηκαν για μία ακόμη φορά στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την ΣΜΠΕ για την δημιουργία δικτύου μονάδων καύσης υπολειμμάτων αστικών απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα» υποστηρίζει η Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής «Η μελέτη αντιμετωπίζει οριζόντια το σύνολο της Επικράτειας χωρίς να λαμβάνει υπ’όψιν της τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και τα νησιά Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανήκουν στην ίδια διαχειριστική ενότητα όπου η μονάδα καύσης θα εγκατασταθεί στην Αχαΐα, στην Ηλεία ή στην Αρκαδία.

Η περιφερειακή αρχή αντί να ζητήσει την εξαίρεση της Πελοποννήσου από αυτόν τον πρόχειρο, ατεκμηρίωτο και ιδιαίτερα καθυστερημένο σχεδιασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι στην Περιφέρεια μας λειτουργούν μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης, πιστοποιημένης και σύμφωνης με τις περιβαλλοντολογικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισε τα μισόλογα, τις ασάφειες και τις δικαιολογίες για να μην δυσαρεστήσει τους κομματικούς πατερούληδες στους οποίους λειτουργεί ως «κολαούζος».

Η ΣΔΙΤ Πελοποννήσου στηρίζεται στο τρίπτυχο Ανακύκλωση (διαλογή στην πηγή) - ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρά και απαρέγκλιτα για 25 συν 3 χρόνια, τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και η Περιφέρεια, ο ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές ανακύκλωσης που θα μειώνουν τα σύμμεικτα απορρίμματα.

Με τον τρόπο αυτό θα μειώνονταν τα υπολείμματα που προκύπτουν από τις ΜΕΑ και θα ήταν εφικτοί οι στόχοι των Ευρωπαϊκών οδηγιών σε ό,τι αφορά το ποσοστό του υπολείμματος μέχρι το 2030.

Δυστυχώς μετά το 2019 παρότι παραδώσαμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανακύκλωσης, ζητώντας μάλιστα εάν δεν υπήρχε τεχνική επάρκεια από τον ΦοΔΣΑ και τους Δήμους να μεταφερθεί η αρμοδιότητα στην Περιφέρεια, δεν έγινε απολύτως τίποτα με αποτέλεσμα μετά από επτά (7) ολόκληρα χρόνια απόλυτης αδράνειας να μας παρουσιάζουν τώρα την καύση του υπολείμματος ως μονόδρομο.

Η παρέα του κ. Μητσοτάκη στην Πελοπόννησο με κυνικούς πολιτικούς χειρισμούς και χωρίς κανέναν ενδοιασμό προωθεί τις «μπίζνες» συγκεκριμένων συμφερόντων που πάντα σχετίζονται με εντολές των ενοίκων του Μεγάρου Μαξίμου!

Η προσχηματική καταψήφιση της ΣΜΠΕ από την παράταξη του κ. Πτωχού για δήθεν τεχνικούς λόγους προέκυψε καθαρά για να παραπλανήσουν τους πολίτες, αφού στην απόφαση και την πρόταση που ψήφισαν ρητά αναφέρουν ότι είναι υπέρ των μονάδων καύσης, δηλαδή θέλουν να γεμίσουν την χώρα μας με φουγάρα, που σε πολλές περιπτώσεις επειδή σε άλλες Περιφέρειες δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες διαχειρίσεις, στις μονάδες θα καίγονται σύμμεικτα

απορρίμματα, κάτι το οποίο ρητά απαγορεύεται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η παράταξη μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και επειδή γνωρίζει πολύ καλά την επικινδυνότητα των αποφάσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τους πολίτες, και ιδιαίτερα την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει ως ένα νέο «χαράτσι» κατέθεσε και ψήφισε την δική της πρόταση μιλώντας ακόμα μία φορά ξεκάθαρα.

Όχι στη λειτουργία μονάδων καύσης σε όλη την χώρα.

Όχι στην ΣΜΠΕ για την εγκατάσταση μονάδων καύσης στην Πελοπόννησο.

Όχι στην οικονομική επιβάρυνση των πολιτών

Ναι στις πολιτικές ενίσχυσης της ανακύκλωσης, μείωσης των σύμμεικτων για την επίτευξη του ποσοστού των Ευρωπαϊκών στόχων, σε ό,τι αφορά το υπόλειμμα με δεδομένη την λειτουργία της ολοκληρωμένης διαχείρισης που λειτουργεί στην Πελοπόννησο.

Δεν θα επιτρέψουμε όσο και εάν προσπαθήσουν να ακυρώσουν στην ουσία την λειτουργία της ΣΔΙΤ και δίπλα από τις μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης να στήσουν «μπίζνες» με μονάδες καύσης και φουγάρα.

Δεν θα επιτρέψουμε πολιτικές της «αρπαχτής» που χαρακτηρίζονται ως δήθεν διαβούλευση και επιβάλουν την καύση ως λύση της τελευταίας στιγμής για να καλύψουν με fast track διαδικασίες την κρίση και τα πρόστιμα που έρχονται στην Χώρα μας λόγω της ανικανότητας τους.

Σε ό,τι αφορά την ανοίκεια και ανήθικη πολιτική προσπάθεια που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο εναντίον του πρ. Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη από συνεργάτη του κ. Πτωχού, παρουσιάζοντας με βροντώδη φωνή και πανηγυρικό και ειρωνικό τόνο συγκεκριμένο και αποκομμένο απόσπασμα δήθεν δηλώσεων του υπέρ της καύσης σε συνεδρίαση του Ιουνίου του 2025, (μία κακοπαιγμένη και σκηνοθετημένη παράσταση για να αποκτήσουν άλλοθι) τους προκαλούμε να δημοσιοποιήσουν το σύνολο της παρέμβασης του Πέτρου Τατούλη στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, για να ακουστεί το βροντερό όχι στην καύση στην Μεγαλόπολη, έτσι όπως ακριβώς διατυπώθηκε από τον ίδιο.

Όπως νικήσαμε όλα τα συστήματα που ήθελαν την κατάργηση της ΣΔΙΤ και χρησιμοποίησαν κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο, λάσπη και συκοφαντίες για να το πετύχουν, έτσι θα νικήσουμε και την «στενή» παρεούλα του κ. Πτωχού που προσπαθεί να ακυρώσει την ΣΔΙΤ και να προωθήσει τις «μπίζνες» του κ. Μητσοτάκη.

Το τραγελαφικό είναι ότι από την μία εκθειάζουν την λειτουργία των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και από την άλλη υπερψηφίζουν την καύση.»