Παρέμβαση αστικής αναζωογόνησης στη Σπάρτη

Παρέμβαση αστικής αναζωογόνησης για τη Σπάρτη ενεργοποιείται με την πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», για τη δράση «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της περιοχής ΒΑΑ Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Σπάρτης, η οποία έχει ως όραμα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση. Στόχος είναι η αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών της πόλης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων μέσω της ανάπτυξης και ανάδειξης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

Η πράξη αφορά την επέκταση της ανάπλασης της οδού Κ. Παλαιολόγου, από τη συμβολή της με την Όθωνος Αμαλίας έως την Εθνικής Αντιστάσεως – στο νότιο άκρο του Ιστορικού Κέντρου της Σπάρτης. Το έργο συμπληρώνει την ευρύτερη αστική παρέμβαση «Αστική Αναζωογόνηση του Κέντρου Σπάρτης» και επιδιώκει τη λειτουργική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

διαμόρφωση πεζοδρομίων και διευρυμένων μετώπων για την ασφάλεια πεζών και ΑμεΑ,

δημιουργία ποδηλατοδρόμων,

σύνδεση με σημεία αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,

αναδιαμόρφωση νησίδων και καθιστικών χώρων,

τοποθέτηση υδάτινων στοιχείων για βελτίωση του μικροκλίματος,

εσοχές στάθμευσης και χώρους πρασίνου,

νέα σήμανση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, σημείωσε, σχετικά: «Στηρίζουμε στοχευμένες αστικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα των πόλεών μας με σεβασμό στην ιστορία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Σπάρτη αποκτά ένα ακόμη σύγχρονο τμήμα δημόσιου χώρου, προσβάσιμο, λειτουργικό και ενταγμένο στην ταυτότητα του Ιστορικού Κέντρου. Εργαζόμαστε με σχέδιο, ώστε οι πόλεις μας να παραμείνουν ζωντανές, αισθητικά αναβαθμισμένες και βιώσιμες».