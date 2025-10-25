Περιφέρεια Πελοποννήσου: Συγκέντρωση υλικού για τη Marathon Expo 2025

Στη συγκέντρωση οπτικοακουστικού υλικού από αθλητικές διοργανώσεις της Πελοποννήσου προχωρά η Περιφέρεια, ενόψει της συμμετοχής της στη Marathon Expo 2025 του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της Πελοποννήσου ως κορυφαίου προορισμού αθλητικού τουρισμού και η προβολή του πλούσιου προγράμματος αγώνων που φιλοξενούνται κάθε χρόνο στις επιμέρους περιοχές της.

Η Περιφέρεια καλεί τους δήμους, αθλητικούς συλλόγους και διοργανωτές αγώνων –δρομικών, ορεινών, ποδηλατικών, κολυμβητικών, multisport κ.ά.– να αποστείλουν φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από τις εκδηλώσεις τους, προκειμένου να ενσωματωθεί στο προωθητικό περιεχόμενο που θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της Πελοποννήσου στη φετινή έκθεση.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν οι ίδιοι στο περίπτερο κατά τη διάρκεια της Marathon Expo, παρουσιάζοντας τις διοργανώσεις τους στο κοινό και στους επαγγελματίες του τουρισμού.

Το ζητούμενο υλικό περιλαμβάνει:

φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (300 dpi),

βίντεο διάρκειας έως ενός λεπτού,

προαιρετικά, λογότυπο και σύντομη περιγραφή της διοργάνωσης (τίτλος, ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής, είδος αγώνα).

Το υλικό μπορεί να σταλεί μέσω WeTransfer ή άλλης πλατφόρμας μεταφοράς αρχείων στο email partners@visitpeloponnese.com, με θέμα «Υλικό για Marathon Expo – [Όνομα Δήμου ή Διοργάνωσης]», έως την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχέλογγονας, «σε συνέπεια με το όραμα του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, εργαζόμαστε συστηματικά για να αναδείξουμε την Πελοπόννησο ως τόπο έμπνευσης, δράσεων και συνεργειών. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς φορείς εξωστρέφειας της περιοχής μας, συνδέοντας τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την τοπική κοινωνία. Καλούμε όλους τους φορείς και διοργανωτές να συμμετάσχουν ενεργά, προβάλλοντας τις δράσεις τους μέσα από το Visit Peloponnese και την κοινή μας παρουσία στη Marathon Expo».