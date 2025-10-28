Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε πρόγραμμα σε Χάγη και Βρυξέλλες

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε η διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Ιωάννα Γκεράζη.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την ισότιμη πρόσβαση σε δικαιώματα για Ευρωπαίους εργαζομένους–μετανάστες, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ομαλή ένταξή τους στις τοπικές κοινωνίες.

Κατά την πρώτη ημέρα, το The Hague University of Applied Sciences υποδέχθηκε τους εταίρους, με εισηγήσεις επιτίμων ομιλητών, συνεδρίαση της Ομάδας Καθοδήγησης και ξενάγηση με ιστορικό τραμ στην πόλη. Τη δεύτερη ημέρα, ο Δήμος της Χάγης φιλοξένησε παρουσιάσεις για το θεσμικό πλαίσιο και τις δράσεις στήριξης εργαζομένων μεταναστών από τη Monique Van Den Berg, καθώς και εισηγήσεις του Gerko Visée και στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων για καινοτόμες πρωτοβουλίες ενημέρωσης.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν στο Βέλγιο, όπου οι εταίροι αντάλλαξαν καλές πρακτικές. Στις Βρυξέλλες, ο οργανισμός VVSG παρουσίασε πολιτικές ένταξης, ενώ στο Stad Ninove συζητήθηκαν προκλήσεις και μελλοντικές δράσεις για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση της εφαρμογής Welcome App, που αξιοποιείται για την υποδοχή και καθοδήγηση Ευρωπαίων εργαζομένων.

Το πρώτο διαπεριφερειακό meeting αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Cluj–Napoca στη Ρουμανία, από 27 έως 29 Ιανουαρίου 2026.