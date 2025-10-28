Αυτοψία Τατούλη στις πληγείσες περιοχές της Τριφυλίας

Ο κ. Τατούλης επισκέφθηκε τον Αγρίλη, όπου διαπίστωσε ζημιές στο γεφύρι, στον παραθαλάσσιο δρόμο και σε δίκτυα υποδομών, ενώ στη συνέχεια μετέβη στον Ξηρόκαμπο, όπου δύο γεφύρια υπερχείλισαν με αποτέλεσμα να καταστραφεί τμήμα του οδικού δικτύου. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων Φιλιατρών Νίκος Στριμπάκος και Ξηροκάμπου Γιώργος Φιτσώρος εξέφρασαν την ανησυχία των κατοίκων και ζήτησαν άμεση αποκατάσταση των ζημιών και ολοκληρωμένες μελέτες για την πρόληψη νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο κ. Τατούλης δήλωσε ότι «είναι εμφανές πως δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι καθαρισμοί ρεμάτων, που από το 2018 αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας», και πρόσθεσε πως «απαιτείται άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών, αλλά κυρίως εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών για τις κατολισθήσεις και τα προβλήματα στις υποδομές».

Τόνισε, τέλος, ότι στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα θέσει το θέμα των καταστροφών της Τριφυλίας εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητώντας από την περιφερειακή αρχή συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα.

Τον κ. Τατούλη συνόδευαν η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου, η υπεύθυνη συντονίστρια για τη Μεσσηνία Αντωνία Μπούζα, καθώς και στελέχη της «Νέας Πελοποννήσου» —ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας, ο Παναγιώτης Αλευράς και ο Λεωνίδας Παπακώστας.