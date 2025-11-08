Εργασίες στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας - Σπάρτης

Αυτοψία στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Σπάρτης, στον Ταΰγετο, στο σημείο που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του έργου βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ, πραγματοποίησε την Πέμπτη, ο αντιπεριφεριάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, συνοδευόμενος από μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κοπής βλάστησης, κατά θέσεις, για την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και νέου ασφαλτοτάπητα. Το έργο, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη, θα συνεχίσει ανάλογες εργασίες σε τμήματα του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Π.Ε. Ο προϋπολογισμός του έργου που θα υλοποιηθεί στο νομό, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 8 εκ. ευρώ περίπου.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα, που υλοποιεί ένα τόσο μεγάλου προϋπολογισμού έργο για όλη την Περιφέρεια, όπου η πίστωση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.