5 εκ. ευρώ επιπλέον θα κοστίσει το Διοικητήριο Μεσσηνίας

Βρέθηκαν τα επιπλέον 5 εκ. ευρώ που χρειάζονται για το έργο ανακατασκευής κι ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου Μεσσηνίας και μπορεί πλέον να προχωρήσει εντατικά.

Αυτό επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, σε δηλώσεις του κι εκτίμησε ότι μέσα στην επόμενη διετία θα έχει ολοκληρωθεί και θα επιστρέψουν σε αυτό οι υπηρεσίες.

Ειδικότερα, ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε ότι η μεγάλη καθυστέρηση στο έργο σχετίζεται με τη μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου και παρατήρησε: “Οταν άρχισαν οι εκσκαφές στο υπόγειο, ανακαλύφθηκε ότι μερικά δοκάρια, συνδετήρια μεταξύ των δύο πλευρικών τοιχίων, ήταν κομμένα.

Αυτό δημιούργησε αναστάτωση, έπρεπε να γίνει μελέτη βασισμένη στα πραγματικά δεδομένα, η οποία κι έγινε. Καταναλώσαμε αρκετό χρόνο, η μελέτη έδωσε αποτελέσματα για πολύ μεγάλη αύξηση στο ζήτημα της στατικής επάρκειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός έπρεπε να αυξηθεί περί τα 5 εκ. ευρώ. Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Για την αύξηση έπρεπε να βρεθεί η πίστωση. Στην πρόσφατη συνάντηση του περιφερειάρχη με τον υπουργό Εσωτερικών δόθηκαν τα χρήματα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυμα από δω και πέρα να συνεχίσει εντατικά το έργο”.

Ο αντιπεριφειάρχης ενημέρωσε πως “το επιβλέπει η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, είμαστε σε καλό δρόμο για να αρχίσουμε πολύ εντατικά” και σημείωσε: “Πρόσφατα δόθηκε και μία παράταση από την Περιφερειακή Επιτροπή για την παραμονή μας στο κτήριο Παπαφλέσσα, για 2 χρόνια. Πιστεύω ότι σε αυτή τη διετία θα έχει ολοκληρωθεί το Διοικητήριο και θα επιστρέψουμε όλες οι υπηρεσίες εκεί, ώστε και οι υπάλληλοι να έχουν καλύτερο περιβάλλον και οι εξυπηρετούμενοι πολίτες να έχουν τον απαιτούμενο χώρο που χρειάζεται η υπηρεσία για να δώσει τις καλύτερες υπηρεσίες της”.

Γ.Σ.