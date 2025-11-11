Παρουσίαση προγράμματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Τα αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014–2020 της Ομάδας Τοπικής Δράσης Πάρνωνα παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο «Μεγάλο Καφενείο» της Τρίπολης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε αναφορά στις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, καθώς και στα αποτελέσματα του προγράμματος ως προς την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του προγράμματος Σπύρος Φλώρος, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Μαρίνης Μπερέτσος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Meltzazz και του Malvasia Festival Monemvasia Σωτήρης Μπόλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ποσοστό απορρόφησης άνω του 95% και συνολικό ύψος επενδύσεων περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα προετοιμάζει τη νέα τοπική στρατηγική για την προγραμματική περίοδο 2023–2027, με στόχο τη συνέχιση των δράσεων σε τομείς βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας.