Νέος κύκλος έργων με επιπλέον 10 εκ. ευρώ σε λιμάνι Κυπαρισσίας και αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης

Τα έργα στο λιμάνι της Κυπαρισσίας και στο αλιευτικό καταφύγιο της Μαραθούπολης έχουν ολοκληρωθεί αλλά απαιτούνται νέες μελέτες και επιπλέον έργα για να είναι ασφαλή και λειτουργικά.

Ειδικά για το λιμάνι της Κυπαρισσίας η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε πριν 25 χρόνια περίπου θα απαιτηθούν 10 επιπλέον εκατ. ευρώ και μάστερ πλαν ενώ ήδη έχουν γίνει εργασίες συνολικών προϋπολογισμών 17 εκατ. ευρώ. Για το αλιευτικό καταφύγιο της Μαραθούπολης οι μελέτες του οποίου ξεκίνησαν το 2011 θα απαιτηθεί δεύτερη φάση εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχουν όμως νέες μελέτες. Ο διαγωνισμός για το αλιευτικό καταφύγιο έγινε το 2018 και η σύμβαση για τα έργα που ολοκληρώθηκαν υπογράφτηκε το 2020

Αυτά έγιναν γνωστά από τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβούλιου όταν απάντησε σε ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλη Μάκαρη.

