Λακωνία: Ολοκλήρωση έργων στο δρόμο Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

Ολοκληρώθηκε το έργο «Κατασκευή Τμήματος 2Α της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας», που ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα της Λακωνίας.

Το έργο, προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και αφορά τμήμα του δρόμου σε μήκος περίπου 8 χιλιομέτρων, βορειοανατολικά της Αρεόπολης, σε περιοχή που είχε πληγεί από κατολισθήσεις μετά τις πυρκαγιές και τις έντονες βροχοπτώσεις των ετών 2020–2021.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, προσθέτοντας πως στη Λακωνία ολοκληρώθηκε ένα δύσκολο αλλά ουσιαστικό έργο που εξυπηρετεί κατοίκους και επισκέπτες της Μάνης.

Οι εργασίες περιέλαβαν ανύψωση της ερυθράς της οδού με οπλισμένα επιχώματα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τύπου L, καθώς και σύγχρονα αποστραγγιστικά έργα (τάφρους, οχετούς, υπόγεια στραγγιστήρια), ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα των πρανών και να αποτραπούν μελλοντικά φαινόμενα αστοχιών.

Η ολοκλήρωση του έργου συμβάλλει στη συνολική αναβάθμιση του οδικού άξονα της Μάνης, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις και ενισχύοντας τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη.

Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Σπύρος Τζινιέρης, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Τζινάκος, η αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.