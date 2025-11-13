Κριτική Μάκαρη στην περιφερειακή αρχή για τα ΕΛΤΑ

Την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου κατηγορεί η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» του Μανώλη Μάκαρη, υποστηρίζοντας ότι καταψήφισε ψήφισμα για τη διατήρηση των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και της Εθνικής Τράπεζας στην Περιφέρεια, καταθέτοντας αντιψήφισμα «που επαινεί την κυβέρνηση για τη μερική διατήρηση ορισμένων καταστημάτων».

Στην ανακοίνωσή της η παράταξη αναφέρει πως το ψήφισμα με τίτλο «Όχι στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ και των τραπεζών στην Πελοπόννησο – Διατήρηση όλων των καταστημάτων που εξυπηρετούν τις τοπικές κοινωνίες» είχε στόχο να εκφράσει την αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου «στο κλείσιμο ή στη συγχώνευση καταστημάτων ΕΛΤΑ και Εθνικής Τράπεζας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Όπως σημειώνεται, «τα ΕΛΤΑ και τα τραπεζικά καταστήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των πόλεων και των χωριών της Πελοποννήσου» και «η απόφαση για κλείσιμο ή συγχώνευση υποκαταστημάτων οδηγεί σε περαιτέρω ερήμωση και αποκλεισμό των αγροτικών και ορεινών περιοχών».

Η παράταξη ζητά από την κυβέρνηση και τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και της Εθνικής Τράπεζας «την άμεση αναστολή και επανεξέταση των αποφάσεων αυτών, με βάση κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια», καθώς και «τη διαμόρφωση ενιαίου σχεδίου διατήρησης βασικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, με στόχο τη χωρική και κοινωνική ισότητα».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «η Πελοπόννησος χρειάζεται περισσότερη δημόσια παρουσία – όχι λιγότερη» και πως «η υπεράσπιση των ΕΛΤΑ και των τραπεζικών καταστημάτων είναι υπεράσπιση της ζωντανής υπαίθρου, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης ανάπτυξης».