Μάκαρης: “Οριστική λύση για το δρόμο Γαρδίκι – Πολιανή”



Αναλυτικά αναφέρει: «Η κατάσταση στον δρόμο Γαρδίκι – Πολιανή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των συνεχών κατολισθήσεων βράχων ενώ οι προσωρινές παρεμβάσεις με συρματοπλέγματα αποδείχθηκαν απολύτως ανεπαρκείς. Υποστηρίζουμε πλήρως το αίτημα των 540 κατοίκων για την κατασκευή σκεπαστών τμημάτων, μιας λύσης τεχνικά ορθής και αποτελεσματικής, που εφαρμόζεται διεθνώς σε οδικά δίκτυα με αντίστοιχη μορφολογία. Η Περιφέρεια οφείλει να κινηθεί άμεσα, να επαναξιολογήσει γεωτεχνικά την περιοχή, να εκπονήσει μελέτη και να δρομολογήσει τα απαιτούμενα έργα, ώστε να δοθεί επιτέλους οριστική λύση. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να βασίζεται στην τύχη», δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», Μανώλης Μάκαρης.

Ως γνωστόν 540 κάτοικοι από τα χωριά Δυρράχι, Νεοχώρι, Λεπτίνι, Άκοβος, Γιανναίοι, Καμάρα και Πολιανή έχουν καταθέσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφορά για την επικίνδυνη κατάσταση του δρόμου Γαρδίκι – Πολιανή, όπου στο τμήμα πριν και μετά το πρώην λατομείο Κάρτσωνα σημειώνονται επαναλαμβανόμενες κατολισθήσεις. Όπως υπογραμμίζουν, οι τέσσερις εργολαβίες τοποθέτησης συρματοπλεγμάτων που έγιναν από το 2015 έως σήμερα δεν έλυσαν το πρόβλημα, καθώς τα συρματοπλέγματα συγκρατούν μόνο μικρά χαλίκια και όχι τις μεγαλύτερες πέτρες που καταπίπτουν από μεγαλύτερο ύψος. Η επικινδυνότητα για τα διερχόμενα οχήματα παραμένει υψηλή, ενώ τα χρήματα που δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί για την κατασκευή δύο ή τριών σκεπαστών τμημάτων που θα παρείχαν μόνιμη και ουσιαστική προστασία.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» στηρίζει απόλυτα το αίτημα αυτό και καλεί την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει άμεσα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της οριστικής λύσης που ζητά η τοπική κοινωνία”.