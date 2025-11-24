Ο Δ. Πτωχός στο Φόρουμ για την αυτοδιοίκηση στη Σπάρτη: «Επενδύουμε στην εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα»

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύει ουσιαστικά στην αποκέντρωση, στη μείωση των ανισοτήτων και στη δημιουργία μιας περιφέρειας πιο ελκυστικής, πιο ανθεκτικής και πιο παραγωγικής. Αυτή είναι η στρατηγική μας, την οποία εξελίσσουμε καθημερινά εδώ και 20 μήνες».

Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, άνοιξε την ομιλία του στο 2ο Forum Αυτοδιοίκησης, που έγινε στη Σπάρτη, παρουσιάζοντας μια αποτύπωση της σημερινής κατάστασης της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια, τόνισε ότι “η Πελοπόννησος παραμένει ένας ευλογημένος τόπος με μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά ταυτόχρονα μια περιφέρεια στην οποία απαιτείται συστηματική δουλειά, συνεργασία και μεγάλες παρεμβάσεις για να αλλάξει πραγματικά επίπεδο. Ο Περιφερειάρχης ξεκίνησε αναφερόμενος στην ανάγκη ουσιαστικής αποκέντρωσης και στη μείωση των ανισοτήτων — τόσο μεταξύ των περιφερειών της χώρας όσο και εντός της ίδιας της Πελοποννήσου. Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι μια περιφέρεια ελκυστική για όσους θέλουν να ζήσουν, να εργαστούν ή να δημιουργήσουν εδώ· μια περιφέρεια με θεσμούς που λειτουργούν, με διακυβέρνηση που εμπνέει εμπιστοσύνη και με υποδομές που στηρίζουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, παρουσίασε την πραγματική εικόνα της Πελοποννήσου μέσα από κρίσιμους δείκτες όπως η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, το αγροτικό δυναμικό, τα ελλειμματικά έργα άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και η αδύναμη παρουσία καινοτομίας και έρευνας. Όπως επεσήμανε, αυτή η αποτύπωση δεν γίνεται για να καταγράψει απλώς τα προβλήματα, αλλά για να καθοδηγήσει πολιτικές με πραγματικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, ο κ. Πτωχός υπογράμμισε την ανάγκη για μια σύγχρονη, ανθεκτική Πελοπόννησο, με ολοκληρωμένα έργα κλιματικής προσαρμογής, νέο ρόλο στη διαχείριση των υδάτων, ενιαίο masterplan αντιπλημμυρικής προστασίας και ενίσχυση της γεωργίας ακριβείας μέσω στοχευμένης κατάρτισης των παραγωγών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «μικρό θαύμα» του ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας, όπου 433 διαδικασίες έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και περισσότερα από 85.000 ψηφιακά ραντεβού έχουν ολοκληρωθεί. Για πρώτη φορά —όπως σημείωσε— οι υπηρεσίες λειτουργούν με ενιαίο τρόπο σε όλους τους νομούς, προσφέροντας στον πολίτη μια σταθερή, προβλέψιμη και σύγχρονη διοικητική εμπειρία.

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του επενδυτικού προγράμματος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις υφιστάμενες ΜΜΕ (προϋπολογισμός 17,5 εκατ. ευρώ), υποβλήθηκαν 53 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 147,7 εκατ. ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 71,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ (προϋπολογισμός 14,5 εκατ. ευρώ), κατατέθηκαν 36 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 103,5 εκατ. ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 53,1 εκατ. ευρώ. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να υλοποιούνται πραγματικά και να μην μένουν «στα χαρτιά», όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις μεγάλες παρεμβάσεις που προχωρούν στα αρδευτικά και τα αντιπλημμυρικά έργα —ανάμεσά τους το Μιναγιώτικο, το Φιλιατρινό, η Κελεφίνα και ο Ασωπός— επισημαίνοντας ότι έργα όπως ο Ανάβαλος δεν μπορεί πλέον να μένουν «όμηροι» μικρών εκκρεμοτήτων. Κεντρική πρότασή του ήταν η δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων, η ενίσχυση του συντονισμού και η συστηματική εκπαίδευση των παραγωγών.

Ο κ. Πτωχός ολοκλήρωσε την ομιλία του σημειώνοντας πως «Για να γίνουμε πιο ελκυστικοί, πιο ανθεκτικοί και πιο ανταγωνιστικοί, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι ολιστικές, όχι αποσπασματικές. Χρειαζόμαστε ενίσχυση χρηματοδοτήσεων, θεσμική θωράκιση και πραγματική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα»”.