Ο Γιάννης Κελάρης για το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κριτική στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου άσκησε ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Γιάννης Κελλάρης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Όπως επεσήμανε, το πρόγραμμα καταρτίστηκε «με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει την περιφερειακή και τοπική διοίκηση», το οποίο –κατά την ανακοίνωση– λειτουργεί ως εργαλείο άσκησης πολιτικών που δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Ο Γιάννης Κελλάρης υποστηρίζει ότι το συνολικό κονδύλι των περίπου 9,2 εκατ. ευρώ είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών σε έργα υποδομών.

Στην τοποθέτηση επισημαίνεται ότι μεγάλο μέρος των έργων αφορά παλαιότερες εντάξεις ή συνεχιζόμενες πράξεις, ενώ ελάχιστα χαρακτηρίζονται ως νέα. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις δαπάνες για εκθέσεις, εκδηλώσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες, με τον περιφερειακό σύμβουλο να υποστηρίζει ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για ενίσχυση μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, η ανακοίνωση κάνει λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, επισημαίνοντας ότι πολλές ανάγκες παραμένουν ακάλυπτες. Αναλύονται επίσης οι ελλείψεις σε έργα άρδευσης και ύδρευσης σε Περιφερειακές Ενότητες, με αναφορές στην Κορινθία, την Αργολίδα και άλλες περιοχές.

Ο περιφερειακός σύμβουλος σημειώνει ότι κρίσιμα έργα δεν χρηματοδοτούνται ή παραμένουν στάσιμα, αναφέροντας ενδεικτικά το φράγμα Ασωπού, το φράγμα Κελεφίνας, το Μιναγιώτικο και έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, ενώ κάνει λόγο για «κριτήριο κόστους – οφέλους» στις επιλογές ένταξης έργων.