Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Εκλογές σε έντονο κλίμα αντιπαράθεσης (βίντεο)

Την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, σε κλίμα αντιπαράθεσης και διαξιφισμών.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σωτήρης Τσώνης εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των συνδικαλιστών των σωματείων του ΠΑΜΕ, για κομματικές τοποθετήσεις, υποστήριξε πως μόνο φωνάζουν και δεν έχουν λύσει κανένα πρόβλημα και απάντησε στις καταγγελίες τους.

Αρχικά, ο κ. Τσώνης ενημέρωσε ότι στις εκλογές μετέχουν 38 σωματεία με 184 αντιπροσώπους και το Εργατικό Κέντρο έχει 8.652 εγγεγραμμένα μέλη, 4.898 ταμειακώς εντάξει και 4.526 ψηφίσαντα.

Ανέφερε ότι την περασμένη Κυριακή σε επεισοδιακή συνέλευση έγινε η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και η παράταξή του η Συνεργασία εξέλεξε 2, τους συναδέλφους Κούτρη και Λειβαδίτη και η ΔΑΣ 1, την κ. Στραβάκου.

Για τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες της ΔΑΣ για νοθείες και παρατυπίες, απάντησε ότι “έγινε επικύρωση μητρώου μελών στο Δ.Σ. στις 23 Νοεμβρίου. Είχαν μια εβδομάδα να κάνουν έλεγχο, αλλά απαγορεύονται οι φωτοτυπίες και οι φωτογραφίες. Ηρθε ο επικεφαλής τους, έλεγξε ένα μεγάλο σωματείο, δεν βρήκε τίποτα, σηκώθηκε κι έφυγε. Στις 29 του μήνα έγινε και πάλι επικύρωση του μητρώου αντιπροσώπων. Εγιναν όλα νόμιμα, δεν υπάρχει καμία παρανομία”.

Ο πρόεδρος του Ε.Κ. υποστήριξε ότι “δεν μπορούσαμε να δώσουμε μητρώο Εργατικού Κέντρου ούτε χαρτιά σωματείων. Είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορεί να γίνουν φέιγ βολάν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία προβλέπεται με το νόμο και είναι λόγος ακύρωσης των εκλογών, αν ένα σωματείο δεν δώσει τη δυνατότητα αυτή”.

Ακόμα, ανέφερε ότι “η πρόσκληση για τη συνέλευση είχε μοναδικό θέμα την εκλογή εφορευτικής επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ.. Και ο δικηγόρος που είχε οριστεί, παρέλαβε το μητρώο αντιπροσώπων και την απόφαση του Δ.Σ. για εκλογές μόνο για εφορευτική επιτροπή. Για το μητρώο είμαι υπεύθυνος εγώ και ο γραμματέας και όποιος θέλει να πάει στο δικαστήριο να το ακυρώσει”.

Ο κ. Τσώνης εξήγησε πως “δεν ήταν τακτική γενική συνέλευση” και πρόσθεσε: “Το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου ορίζει ότι η τακτική γενική συνέλευση γίνεται στο πρώτο 3μηνο του επόμενου έτους (έγινε τον Μάρτιο), όπου εγκρίνεται ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός”.

Επίσης, κατηγόρησε στελέχη του ΠΑΜΕ για “φασαρία, οχλαγωγία” και κατήγγειλε πως στη συνέλευση “ήταν ο κ. Πέρρος και ο κ. Μαυροκέφαλος, μέλη της διοίκησης της ΓΣΕΕ και σημαντικά στελέχη του ΚΚΕ και ο Αρις Κομπότης, υποψήφιος βουλευτής και υποψήφιος δήμαρχος Δυτικής Μάνης”.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι “την Αστυνομία κάλεσε ο δικηγόρος για την ομαλή διεξαγωγή της συνέλευσης”, δήλωσε πως “κάνουμε απεργίες μόνο όταν τις προγραμματίζει η ΓΣΕΕ, καμία κομματική παράταξη δεν μπορεί να μας υποδείξει πότε θα κάνουμε απεργία”.

Τέλος, υποστήριξε ότι “οι συγκεντρώσεις του Ε.Κ. δεν είναι 20 και 30 ανθρώπων, είναι εργαζομένων και συνταξιούχων. Δεν συγκεντρώνονται διάφοροι τύποι” και κατηγόρησε τους εκπροσώπους της ΔΑΣ “βγαίνουν στις πλατείες να φωνάζουν, δεν έχουν λύσει κανένα πρόβλημα. Καμία επιστολή ή υπόμνημα σε υπουργείο για κάποιο θέμα. Αν έχουν λύσει κάποιο πρόβλημα να μας το πουν”.

Γ.Σ.