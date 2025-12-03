Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση στη Βαρσοβία

Τη δυναμική της παρουσία στη διεθνή τουριστική έκθεση ITTF Warsaw 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία από 20 έως 22 Νοεμβρίου, υπογράμμισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμετέχοντας με δικό της booth στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ.

Στόχος ήταν η προβολή του πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος της περιοχής και των νέων μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με tour operators και travel agents της πολωνικής αγοράς, κατά τις οποίες καταγράφηκε αυξημένο ενδιαφέρον για τον προορισμό. Από τις συζητήσεις προέκυψαν νέες προοπτικές συνεργασίας, με σημαντικότερη την απόφαση της TUI Poland να εντάξει την Πελοπόννησο στο πρόγραμμά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η TUI Poland θα εγκαινιάσει νέο εβδομαδιαίο charter προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας από τις 28 Μαΐου 2026, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της περιοχής με την πολωνική αγορά και δημιουργώντας προϋποθέσεις για αύξηση του τουριστικού ρεύματος.

Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι η πολωνική αγορά «αποτελεί μία από τις πλέον αναδυόμενες και ταχέως αναπτυσσόμενες για την Πελοπόννησο», υπενθυμίζοντας ότι η συμμετοχή στην ITTF Warsaw εντάσσεται στο πρόγραμμα εξωστρέφειας και στρατηγικής προώθησης του προορισμού. Όπως τόνισε, στόχος της περιφερειακής αρχής είναι «η συστηματική προσέγγιση νέων αγορών, η ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου».