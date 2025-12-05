Προστασία μονοπατιού Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο

Τη διαδικασία δημοπράτησης για ένα σημαντικό έργο ασφάλειας και προστασίας στο Ναύπλιο ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Πρόκειται για το έργο «Αντιμετώπιση κατολισθητικού κινδύνου με καινοτόμες μεθόδους στην περιοχή Μονοπάτι Αρβανιτιάς Δήμου Ναυπλιέων», προϋπολογισμού 4.780.000 ευρώ, για το οποίο εγκρίθηκαν ο διαγωνισμός, τα τεύχη δημοπράτησης και η επιτροπή αξιολόγησης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» – ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρανών κατά μήκος της δημοφιλούς περιπατητικής διαδρομής της Αρβανιτιάς, που συγκεντρώνει υψηλή επισκεψιμότητα και αποτελεί σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Η παρέμβαση υλοποιείται στο άμεσο περιβάλλον του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Ακροναυπλίας και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου του Ναυπλίου, με τους οποίους συγκροτεί ενιαία λειτουργική και αισθητική ενότητα. Βασίζεται σε ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκπονήθηκε μέσω προγραμματικής του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Ναυπλιέων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των υποδομών, με έμφαση στη διατομεακή συνεργασία και την τεχνική αρτιότητα.