Επιτάχυνση επενδυτικών σχεδίων ζήτησε ο Πτωχός

Με μήνυμα επιτάχυνσης και έμφαση στα μετρήσιμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες τοποθετήθηκε στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021–2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία του προγράμματος και την έγκριση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Όπως σημείωσε, «στην Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώνουμε πλέον όχι μόνο πρόοδο, αλλά απτά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες. Χαιρετίζουμε την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων και των νέων προσκλήσεων, καθώς και των σχεδίων του Πυλώνα 3 προϋπολογισμού 63 εκατ. ευρώ που αποτελεί στρατηγική δικαίωση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου». Τόνισε επίσης ότι ζητούμενο παραμένει «η απλοποίηση των διαδικασιών, η σταθερή επιτάχυνση και η συνεργασία όλων των φορέων, ώστε η μετάβαση να γίνει πιο γρήγορα αισθητή στους πολίτες».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία υλοποίησης, η έγκριση του σχεδίου αναθεώρησης και ο προγραμματισμός νέων προσκλήσεων που σηματοδοτούν τη μετάβαση στη φάση πλήρους εφαρμογής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η ταχεία υλοποίηση του προγράμματος «ύψους 1,6 δισ. ευρώ» αποδίδει ήδη, με εγκεκριμένες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδοτήσεις έργων κοινωνικής συνοχής. Σημείωσε ότι στόχος είναι «ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα επιτρέπει στους συμπολίτες μας, κυρίως στις νέες και στους νέους, να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Πελοπίδας Καλλίρης δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει εισέλθει σε «ώριμη φάση υλοποίησης», με ποσοστά ενεργοποίησης άνω του 70% και περισσότερες από 800 ενταγμένες πράξεις σε όλες τις περιοχές μετάβασης. Προανήγγειλε νέες προσκλήσεις σχεδόν 400 εκατ. ευρώ, με στόχο η μετάβαση «να αποτυπωθεί απτά στην καθημερινότητα των πολιτών τα επόμενα δύο χρόνια» μέσα από επενδύσεις και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.