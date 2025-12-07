Παράταξη Τατούλη: “Μοιράζει καθρεφτάκια στους ιθαγενείς ο Παπαθανάσης”

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 5 Δεκεμβρίου, η παράταξη υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εξαγγελίες επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια χωρίς απτό αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση της παράταξης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης «μοίρασε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς», ενώ παράλληλα ασκείται κριτική σε διορισμένα στελέχη που τον συνόδευαν, καθώς και στον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Η παράταξη αναφέρεται και στη στάση του δημάρχου Μεγαλόπολης, τονίζοντας ότι παρέστη στις δηλώσεις του υπουργού «χωρίς καμία αντίδραση», παρότι –όπως σημειώνει– «οι υποσχέσεις δεν κρύβουν θησαυρούς αλλά άνθρακες».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η Μεγαλόπολη «οδηγείται στον αφανισμό», καθώς –κατά τη Νέα Πελοπόννησο– τα προηγούμενα έξι χρόνια χάθηκε κρίσιμος χρόνος για τον αναγκαίο στρατηγικό σχεδιασμό που θα δημιουργούσε νέα επιχειρηματικότητα με ειδικά κίνητρα. Κριτική ασκείται και στη χρήση των πόρων του ΣΔΑΜ, με την παράταξη να χαρακτηρίζει «αδιανόητο» να διατίθενται για ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Περιφέρειας ή για την κατασκευή διοικητηρίου.

Παράλληλα επαναδιατυπώνονται τα ερωτήματα για τα «δισεκατομμύρια» και τις «πολλές δουλειές» που –σύμφωνα με την παράταξη– είχαν υποσχεθεί κυβερνητικά στελέχη στο παρελθόν. Η Νέα Πελοπόννησος κατηγορεί επίσης την περιφερειακή αρχή ότι «αρνείται επίμονα» να συζητήσει το θέμα του ΣΔΑΜ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμηρή κριτική προς τον υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τα στελέχη που τον συνόδευσαν, κάνοντας λόγο για «κακής ποιότητας θεατρική παράσταση» και υποστηρίζοντας ότι «αυτοί που κατέστρεψαν τη Μεγαλόπολη έρχονται τώρα για να τη σώσουν».