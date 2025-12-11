Ο Πτωχός στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ

Στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons», που διοργάνωσε το ΤΜΕΔΕ στις 9 και 10 Δεκεμβρίου στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε την ανάγκη για ολιστική διαχείριση υδάτων, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία και οι Περιφέρειες πρέπει να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί και να τα συμπληρώσουν με στοχευμένες παρεμβάσεις στα δευτερεύοντα δίκτυα. «Η αποτελεσματικότητα δεν εξαντλείται στα μεγαλεπήβολα έργα· κρίνεται καθημερινά στα μικρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Πτωχός έκανε λόγο για τη στόχευση της Περιφέρειας στη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης με δημόσιο χαρακτήρα, που θα εξασφαλίζει διαφάνεια, δίκαιη κατανομή και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έδωσε επίσης έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι η ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών αποτελεί «βασικό πυλώνα της κλιματικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας». Οι νέες τεχνολογίες, η πράσινη μετάβαση, η εκπαίδευση των φορέων και η αξιοποίηση των μεγάλων έργων περιγράφηκαν ως προϋποθέσεις ενός παραγωγικού μετασχηματισμού με εισόδημα, θέσεις εργασίας και περιορισμό των ανισοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν δύο νέα στρατηγικά εργαλεία της Περιφέρειας: το Παρατηρητήριο Κλιματικής Κρίσης, ως επιστημονικός οδηγός για πολιτικές προσαρμογής, και ο Κόμβος Βιοοικονομίας, που θα αξιοποιεί γνώση, καινοτομία και νέο ταλέντο για τη μετάβαση σε ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι απαιτείται μια «νέα γενιά έργων συντήρησης» για την προστασία και ανανέωση των υποδομών, ώστε «η πρόοδος να είναι πραγματική, μετρήσιμη και κοινωνικά δίκαιη».

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις θεσμικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις της αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση.