Ο Πτωχός στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών

Στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10 και 11 Δεκεμβρίου συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) Δημήτρης Πτωχός.

Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Περιφερειών, με έμφαση στη συνοχή, την ανθεκτικότητα και τον ρόλο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, οι προτεινόμενες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, η προστασία της δημοκρατίας και των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες μεταξύ δήμων και περιφερειών.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διατήρηση και ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής και στη διασφάλιση ουσιαστικού ρόλου των Περιφερειών στη λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων, ενώ εγκρίθηκαν συστάσεις για θέματα ανθεκτικότητας, ασφάλειας, κλιματικής προσαρμογής, τουρισμού και τεχνητής νοημοσύνης.

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Πτωχός τόνισε: «Η Ευρώπη των επόμενων ετών δεν μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς τις Περιφέρειες. Η συζήτηση στην Επιτροπή αφορά άμεσα το πώς θα στηριχθούν η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ψηφιακή μετάβαση, η ανθεκτικότητα και η Πολιτική Συνοχής οφείλουν να σχεδιάζονται με ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μεταφράζονται σε μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες».