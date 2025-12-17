Δεν αρκεί η άσφαλτος στην επικίνδυνη στροφή στα Χριστοφιλέϊκα

Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργολαβίας βελτίωσης του παλιού εθνικού δρόμου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς ήδη μέχρι τώρα έχει πέσει νέος ασφαλτοτάπητας μεταξύ Θουρίας και Αιθαίας, μεταξύ Αριοχωρίου και διασταύρωσης προς Πλατύ και μέσα στον Αγιο Φλώρο.

Ομως, στα Χριστοφιλέικα η παρέμβαση καλύπτει την επικίνδυνη στροφή, όπου - προφανώς λόγω κλίσεων - εδώ και χρόνια έχουν γίνει σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, με ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους ή να αντιμετωπίζουν μόνιμα προβλήματα μετά απ’ αυτά. Απόδειξη της μεγάλης επικινδυνότητας της στροφής είναι το κατεστραμμένο στηθαίο ασφαλείας, στη δυτική πλευρά του δρόμου. Στηθαίο που πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως, καθώς κάγκελα εξέχουν επικίνδυνα, ενώ τμήμα τους συγκρατείται με σκοινί και αν συμβεί ατύχημα, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή και πιο σοβαρό τραυματισμό.

Η όλη αυτή κατάσταση στέλνει μήνυμα ότι ο νέος ασφαλτοτάπητας δεν φθάνει και πως πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για να εκλείψει, επιτέλους, η επικινδυνότητα της στροφής στα Χριστοφιλέικα και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι στο σημείο υπάρχουν δύο εικονοστάσια και οι πινακίδες (από την εποχή της κρατικής Περιφέρειας και της ΔΕΚΕ) που προειδοποιούν τους οδηγούς για τη μεγάλη επικινδυνότητα της στροφής.

Γ.Σ.