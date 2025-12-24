Αναστασόπουλος και Οικονομάκου στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν ευχές και συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας, ενώ έγινε αναφορά στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας μέσω των ιδρυμάτων της. Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας επισήμανε τη σημασία της στήριξης των δομών αυτών, τονίζοντας ότι αποτελούν στήριγμα για τη Μεσσηνία και πηγή ελπίδας για τους πολίτες που δοκιμάζονται.

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής ανέφερε ότι η περιφερειακή αρχή προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω τις Μητροπόλεις της Περιφέρειας που επιτελούν κοινωνικό έργο.

Στη συνέχεια, οι αντιπεριφερειάρχες επισκέφθηκαν τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος και τη Στέγη της Εκκλησίας του Ιδρύματος Προστασίας Απόρων Ανιάτων, όπου παρέδωσαν γλυκίσματα και δώρα και αντάλλαξαν ευχές με τους φιλοξενούμενους.