Σήμα αγανάκτησης εκπέμπουν επαγγελματίες της Ναυαρίνου, για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: την έγκαιρη ενημέρωση για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι.

Όπως επισημαίνουν, η πληροφόρηση την ίδια ημέρα της άφιξης δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικού προγραμματισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες και τη στελέχωση των καταστημάτων τους.

Το αποτέλεσμα είναι χαμένες ευκαιρίες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την τοπική οικονομία συνολικά.

Οι επαγγελματίες ζητούν κάτι απλό και λογικό: Μια συστηματική ενημέρωση, έστω μία ημέρα νωρίτερα, και έναν πιο ορθολογικό σχεδιασμό από τους αρμόδιους φορείς, ώστε η άφιξη των επισκεπτών να μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για την πόλη.